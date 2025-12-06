Futebol

Onde assistir online o jogo Inter Miami e Whitecaps na final da MLS Cup

Veja como assistir à final da MLS Cup no sábado a partir das 16h30

O Inter Miami CF recebe o Vancouver Whitecaps FC neste sábado, 6 de dezembro, no Chase Stadium, Fort Lauderdale, Flórida, para a final da MLS Cup 2025. A jogo acontece hoje, a partir das 16h30, com Lionel Messi em campo.

Onde vai passar o jogo da Inter Miami e Whitecaps

A final da MLS entre Inter Miami e Vancouver Whitecaps será transmitida ao vivo e gratuitamente na Apple TV .

A Apple TV geralmente transmite jogos da MLS através do plano de assinatura MLS Season Pass, mas a final da MLS está sendo oferecida GRATUITAMENTE em mais de 100 países. Basta acessar a Apple TV e começar a assistir.

Como chega a Inter de Miami na final da MLS

Lionel Messi entra em campo neste sábado para tentar garantir o primeiro título da MLS Cup pelo Inter Miami. O jogo contra o Vancouver Whitecaps acontece no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, e promete atenção mundial por causa do reencontro entre Messi e Thomas Müller.

Messi e Müller já se enfrentaram diversas vezes na Europa, em jogos da Liga dos Campeões e na final da Copa do Mundo de 2014. O alemão leva vantagem no histórico: 7 vitórias, 3 derrotas e nenhum empate diante do argentino. Esta será a primeira partida entre os dois na Major League Soccer.

O Inter Miami perdeu para o Vancouver Whitecaps nas semifinais da Copa dos Campeões da Concacaf neste ano. A final da MLS Cup coloca novamente os dois clubes frente a frente, agora valendo o principal título do futebol dos Estados Unidos e Canadá.

O time da Flórida chega diferente da última vez em que encarou o rival canadense. Luis Suárez deve começar no banco para entrar em momentos decisivos. A equipe tem mostrado ritmo mais intenso nas últimas partidas.

