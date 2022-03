Paraguai x Equador: onde assistir ao vivo na TV e horário hoje 24/03/2022

Se vencer, equipe do Equador está classificada para a Copa do Mundo no fim do ano

Próximo de se classificar para a Copa do Mundo, o Equador enfrenta o Paraguai nesta quinta-feira, a partir das 20h30, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas no Estádio Antonio Aranda. Confira as informações de onde assistir Paraguai x Equador ao vivo.

Se vencer o jogo desta quinta-feira, o Equador está classificado para a Copa do Mundo.

Onde assistir Paraguai x Equador

O jogo do Paraguai e Equador hoje terá transmissão do SporTV 4, a partir das 20h30, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

O canal está localizado entre os canais do Premiere, disponível gratuitamente para todos os assinantes de operadoras por assinatura ou até mesmo do serviço. Dessa maneira,

Mesmo o pay-per-view sendo um produto pago, a emissora não sofre alterações no pagamento. Por isso, além de acompanhar pela TV, os assinantes podem também assistir através do aplicativo ou no GloboPlay, se for assinante do streaming.

O GloboPlay transmite tanto no aplicativo como no site (www.globoplay.globo.com). Basta entrar pelo espaço Agora na TV e procurar o canal do SporTV.

Escalação do jogo do Paraguai e Equador hoje

O elenco do Paraguai não tem mais oportunidade de se classificar para a Copa do Mundo. Mesmo com grandes jogadores em seu plantel, o time anfitrião aparece em nona posição com 13 pontos, ou seja, não consegue sequer alcançar a quinta posição mesmo se vencer as duas últimas partidas das Eliminatórais. Por isso, cumpre tabela somente nesta quinta-feira.

Provável Paraguai: Silva, Robert Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez, Martínez, Sánchez, Morel, Villasanti, Samudio, Almirón e González

O Equador está em apenas um passo de se classificar para a Copa do Mundo em 2022. O segundo melhor ataque das Eliminatórias Sul-Americanas promete grandes emoções ao povo do seu país precisando de uma simples vitória para carimbar o seu passaporte ao Catar. Em terceiro lugar com 25 pontos, não poderá mais ser alcançado pelos rivais se vencer o jogo de hoje. Se perder, aí terá de adiar a comemoração.

Provável Equador: Pinos, Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñan, Gruezo, Mendez Franco, Caicedo e Valencia

Confira o último jogo entre os dois times.

Classificação das Eliminatórias da América do Sul

Dez seleções da América do Sul disputam a classificação direta para a Copa do Mundo no Catar em novembro.

1 Brasil – 39 pontos

2 Argentina – 35 pontos

3 Equador – 25 pontos

4 Uruguai – 22 pontos

5 Peru – 21 pontos

6 Chile – 19 pontos

7 Colômbia – 17 pontos

8 Bolívia – 15 pontos

9 Paraguai – 13 pontos

10 Venezuela – 10 pontos

