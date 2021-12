Onde assistir Porto x Benfica hoje ao vivo, horário e escalações – 23/12

A bola vai rolar entre Porto e Benfica pelas oitavas de final da Taça de Portugal nesta quinta-feira, 23/12, a partir das 17h45, horário de Brasília, no Estádio do Dragão. Confira onde assistir ao confronto entre Porto x Benfica ao vivo com transmissão na televisão e também no streaming hoje.

Onde assistir Porto x Benfica hoje: O canal ESPN Brasil, disponível na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pelas oitavas de final da Taça de Portugal nesta quinta-feira.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, cidade de Brentford, em Portugal

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Porto, atual líder do Campeonato Português com 41 pontos, espera entrar em campo nesta quinta-feira para manter os bons resultados e, principalmente, o desempenho em alta que vem mostrando nas últimas rodadas da temporada. Se vencer hoje, alcança a próxima fase da competição e segue vivo na busca pelo título.

Ao mesmo tempo que o Benfica aparece feliz depois de bater o Marítimo por 7 a 1 no fim de semana, o imbróglio envolvendo o Flamengo e Jorge Jesus parece deixar a diretoria, os torcedores e os próprios jogadores apreensivos sobre o futuro do técnico. Pelo Campeonato Português aparece em terceiro lugar com 37 pontos, enquanto briga por taças em competições do país.

Escalações de Porto e Benfica:

Pepe, Marcano e Grujic estão lesionados e por isso não podem atuar hoje.

Do outro lado, esta pode ser a última partida de Jorge Jesus, cogitado para assumir o Flamengo na próxima temporada. Lucas Veríssimo, Radonjic e Rodrigo Pinho não vão jogar.

Porto: Diogo Costa; Wendell, Cardoso, Mbemba, João Mário; Bruno Costa, Uribe, Vitinha; Díaz, Evanilson, Otávio

Benfica: Vlachodimos; Almeida, Otamendi, Vertonghen; Grimaldo, João Mário, Weigl, Gilberto; Rafa, Yaremchuk, Núñez

