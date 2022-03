Onde assistir Portuguesa x Resende ao vivo hoje e horário 24/03/2022

No primeiro jogo, time do Resende venceu por 1 a 0 na semifinal da Taça Rio pela temporada

Onde assistir ao jogo Portuguesa x Resende hoje? Equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 20h, pela semifinal da Taça Rio no Campeonato Carioca jogando no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Confira todos os detalhes da transmissão.

No primeiro jogo, o Resende venceu por 1 x 0 jogando em casa. Por isso, precisa somente de empate para avançar até a próxima fase.

Onde assistir Portuguesa x Resende

A partida entre Portuguesa e Resende terá transmissão ao vivo no PPV do Cariocão Play, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

- PUBLICIDADE -

A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

A arbitragem da semifinal na Taça Rio fica por conta de Diego da Silva Lourenço.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Escalação do jogo do Portuguesa e Resende hoje

O time da Portuguesa precisa reverter o resultado do primeiro jogo na semifinal da Taça Rio na temporada. Jogando em casa, o grupo entra em campo com a força da sua torcida em casa praticamente com a mesma escalação do último confronto para buscar a vantagem na fase seguinte.

Provável Portuguesa: Carlão, Watson, Marcão, Leandro Amaro, Sanchez, Jhonnatan, Victor Feitosa, João Paulo, Romarinho, Andrezinho e Júnior

Enquanto isso, o time do Resende garante-se com a vantagem de um gol do jogo anterior. O clube joga fora de casa, mas mesmo assim promete dar trabalho ao seu adversário com os principais jogadores em campo e, dessa maneira, garantir a sua classificação até a final da Taça Rio. Por isso, precisa apenas de um empate ou vitória por qualquer resultado para avançar.

Provável Resende: Gustavo Fraga, Ben-Hur, Heitor, Gabriel Peixoto, Kaique, João Felipe, Emanuel, Zizu, Jeffinho, Raphael e Igor Bolt

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.