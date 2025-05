O Real Madrid enfrenta o Mallorca no Santiago Bernabéu na quarta-feira, 14 de maio, a partir das 16h.

Onde assistir Real Madrid x Mallorca no jogo 36 da La Liga

Onde assistir Real Madrid x Mallorca no jogo 36 da La Liga

O Real Madrid recebe o Mallorca nesta quarta-feira, 14 de maio, a partir das 16h30. Este será o penúltimo jogo em casa de Ancelotti, então como a torcida reagirá ao técnico italiano que está de malas pronta para a seleção brasileira?

Transmissão do jogo do Real Madrid x Mallorca

A Disney+ transmite o jogo do Real Madrid ao vivo, a partir das 15h. A partida terá transmissão exclusiva pela internet na 36ª rodada da La Liga.

Receba notícias quentes pelo Whatsapp. Clique aqui.

Para hoje, Carlo Ancelotti deve apostar em Courtois, Jimenez, Asencio, Ramon, Garcia, Valverde, Modric, Bellingham, Guler, Brahim, Mbappe.

O Mallorca vem com Greif, Valjent, Raillo, Copete, Maffeo, Mascarell, Costa, Mojica, Darder, Sanchez, Larin.

Quem será o novo técnico do Real Madrid?

Olhando para o futuro do Real Madrid: À medida que o Real Madrid começa a se despedir de Ancelotti, já há um grande foco no que vem por aí para os Blancos. O técnico de saída do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, provavelmente sucederá Ancelotti, embora isso seja apenas uma pequena amostra da transformação que pode ser necessária para garantir que o Real Madrid possa competir por títulos na próxima temporada.

Ao longo desta temporada, os Blancos têm sido ineficazes no ataque e suscetíveis na defesa, forçando muitos a sugerir que o clube precisa fazer um negócio sério no verão. Os próximos jogos, então, podem ser essencialmente testes para desempenhar um papel importante nos planos do novo técnico.