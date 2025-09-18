Futebol

Onde assistir Sporting x Kairat Almaty ao vivo hoje e horário

Sporting entra em campo hoje como grande favorito

Escrito por Anny Malagolini
jogo do Sporting x Kairat Almaty Foto: Getty Images

O Sporting enfrenta o Kairat Almatynesta quinta-feira-feira, 18 de setembro, no estádio José Alvalade, em Portugal, pela primeira rodada às 16h (horário de Brasília). Saiba onde assistir pela televisão e online.

Transmissão do jogo do Sporting x Kairat Almaty

O jogo do Sporting hoje e Kairat Almatyvai passar no Space e HBO Max, às 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o canal Space é quem exibe a partida nesta quinta-feira para todos os estados do país. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter a emissora em sua programação.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir todos os jogos da rodada no HBO Max. O serviço de streaming está disponível para celular, tablet, computador e smartv.

O Sporting deve escalar João Virgínia; Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges.

A escalação do Kairat Almaty tem Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Ofri; Mrynskiy, Monteiro, Gromyko; Satpayev. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Todos os jogos da Champions League hoje

Seis jogos da Champions League serão realizados nesta quinta-feira. Eles são válidos pela primeira rodada da fase de grupos na temporada, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam até as oitavas de final.

Club Brugge x Monaco – 13h45 (de Brasília)

Copenhagen x Bayer Leverkusen – 13h45 (de Brasília)

Manchester City x Napoli – 16h00 (de Brasília)

Eintracht Frankfurt x Galatasaray – 16h00 (de Brasília)

Sporting x Kairat – 16h00 (de Brasília)

Newcastle x Barcelona – 16h00 (de Brasília)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Transmissão: onde assistir PSG x Atalanta na Liga dos Campeões

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Istiklol Dunshanbe na Copa da AFC

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje e Olympique na Champions League

Onde assistir o jogo do Benfica x Qarabag na Champions hoje (16/09/25)

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al Kholood no Saudita hoje

Horário onde assistir o jogo do Corinthians hoje na final do feminino

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes