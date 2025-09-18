Onde assistir Sporting x Kairat Almaty ao vivo hoje e horário

O Sporting enfrenta o Kairat Almatynesta quinta-feira-feira, 18 de setembro, no estádio José Alvalade, em Portugal, pela primeira rodada às 16h (horário de Brasília). Saiba onde assistir pela televisão e online.

Transmissão do jogo do Sporting x Kairat Almaty

O jogo do Sporting hoje e Kairat Almatyvai passar no Space e HBO Max, às 16h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o canal Space é quem exibe a partida nesta quinta-feira para todos os estados do país. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter a emissora em sua programação.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir todos os jogos da rodada no HBO Max. O serviço de streaming está disponível para celular, tablet, computador e smartv.

O Sporting deve escalar João Virgínia; Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges.

A escalação do Kairat Almaty tem Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Ofri; Mrynskiy, Monteiro, Gromyko; Satpayev. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Todos os jogos da Champions League hoje

Seis jogos da Champions League serão realizados nesta quinta-feira. Eles são válidos pela primeira rodada da fase de grupos na temporada, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam até as oitavas de final.

Club Brugge x Monaco – 13h45 (de Brasília)

Copenhagen x Bayer Leverkusen – 13h45 (de Brasília)

Manchester City x Napoli – 16h00 (de Brasília)

Eintracht Frankfurt x Galatasaray – 16h00 (de Brasília)

Sporting x Kairat – 16h00 (de Brasília)

Newcastle x Barcelona – 16h00 (de Brasília)