Onde vai passar Dinamarca x França hoje e horário do jogo (25/09)

Neste domingo, 25 de setembro, Dinamarca e França disputam a liderança do grupo A na Liga das Nações, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhagen. Quer saber onde vai passar Dinamarca x França hoje? Confira todas as informações do clássico internacional para não perder nenhum lance.

Onde vai passar Dinamarca x França hoje

O jogo da Dinamarca e França hoje vai passar na ESPN às 15h45 (horário de Brasília), além da transmissão ao vivo no Star +, serviço de streaming.

Com exclusividade, o torcedor pode curtir todas as emoções do embate entre Dinamarca e França neste domingo pelo canal da ESPN, disponível em todo o território nacional em operadoras de TV por assinatura. É isso mesmo torcedor, basta sintonizar a emissora na programação e assistir ao vivo.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo, existe uma nova possibilidade. Se você é assinante da Star +, serviço de streaming da Disney, pode acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV e acompanhar com apenas um toque.

Para aqueles que não são assinantes, é só acessar www.starplus.com e optar pelo melhor pacote, entre valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês

DINAMARCA X FRANÇA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhagen, na Dinamarca

Onde vai passar Dinamarca x França hoje: ESPN e Star +

Árbitro: István Kovács

Árbitro de vídeo: Christian Dingert

Dinamarca x França: como estão as equipes no torneio?

Com 9 pontos, a Dinamarca tem a oportunidade de assumir a liderança do grupo A na Liga das Nações e se classificar para a semifinal da temporada. Porém, com um ponto a menos que a Croácia, atual líder da competição, devem vencer o seu confronto em casa e torcer por tropeço dos croatas na rodada. Ao todo, tem três vitórias e duas derrotas.

Para o jogo de hoje, Wind e Skov estão fora.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Kjaer, Christensen, Andersen; Maehle, Delaney, Hojberg, Kristensen; Eriksen, Damsgaard e Dolberg.

Do outro lado, a França corre o sério risco de ser rebaixada até a segunda divisão da Liga das Nações. Isso porque, em terceiro lugar com 5 pontos, o elenco de Mbappé contabiliza uma vitória, dois empates e duas derrotas, com apenas um ponto a mais do que a Áustria. Se perder o seu confronto e os austríacos vencerem, aí vai ser rebaixado para a tristeza do atual campeão do mundo.

Uma vasta lista de desfalques aparece no elenco francês. Benzema, Maignan, Coman, Kanté, Kamara, Digne, Rabiot, Lloris e Hernández.

Provável escalação da França: Areola; Saliba, Varane, Badiashile; Clauss, Fofana, Tchouameni, Mendy; Griezmann, Giroud e Mbappé.

Retrospecto de Dinamarca x França

Dinamarca e França se encontraram dezesseis vezes entre os gramados, tanto em amistosos como Liga das Nações, Copa do Mundo e Eurocopa. Os franceses, no entanto, possuem a vantagem com 8 vitórias, além dos dois empates e os 6 triunfos dos dinamarqueses, segundo dados do portal Transfermarkt.

Com relação aos gols, os dinamarqueses têm o melhor desempenho com 30 gols marcados contra 21 dos franceses, em toda a história dos jogos.

A última partida foi realizada em 3 de junho de 2022, pela fase de grupos da Liga das Nações. Por 2 x 1, a Dinamarca levou a melhor e anotou os três pontos em seu favor.

Confira como foi a última partida das seleções.



Agenda de jogos da Liga das Nações hoje

A sexta e última rodada da Liga das Nações oferece dez jogos neste domingo, 25 de setembro. Não só o duelo entre Dinamarca e França é destaque, como também outros encontros na rodada.

O confronto entre Croácia e Áustria ganha destaque, além do jogo entre Bélgica e Holanda, grande clássico do futebol internacional. Os principais jogadores das ligas internacionais estarão em campo por suas seleções.

Confira todos os jogos deste domingo e os horários para não perder nada.

Andorra x Letônia – 10h

Moldávia x Liechtenstein – 10h

Eslováquia x Bielorrússia – 13h

Azerbaijão x Cazaquistão – 13h

Áustria x Croácia – 15h45

Ilhas Faroé x Turquia – 15h45

Dinamarca x França – 15h45

País de Gales x Polônia – 15h45

Holanda x Bélgica – 15h45

Luxemburgo x Lituânia – 15h45

