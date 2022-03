Que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde vai passar 24/03/2022

Corinthians e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, na capital do estado. Com transmissão gratuita no Youtube, confira todos os detalhes do jogo e que horas é o jogo do Corinthians hoje.

Equipe do Timão vem de vitória contra o Novorizontino, enquanto o Guarani empatou com o São Bernardo.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje

O jogo entre Corinthians x Guarani hoje vai começar às 19h, horário de Brasília. A transmissão ao vivo na Youtube, Premiere e Paulistão Play.

O canal do Paulistão no Youtube é o grande responsável por transmitir de maneira gratuita para todo o Brasil nesta quinta-feira o jogo do Corinthians. Basta sintonizar o site e assistir seja no site, tablets, TV e aplicativo.

A plataforma do Premiere vai passar o jogo em operadoras de TV e no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90. Já o streaming da FPF, o Paulistão Play, pode ser encontrado (www.paulistaoplay.com.br) por R$34,99.

A arbitragem fica por conta de Flávio Rodrigues, assistentes Marcelo Carvalho, Daniel Luis e Fabiano Monteiro. No Árbitro de Vídeo, Rodrigo Guarizo.

Escalação de Corinthians x Guarani

O elenco do Corinthians vem como o grande favorito no confronto desta quinta-feira. O Timão terminou em primeiro lugar no grupo A do Paulistão com 23 pontos, ou seja, venceu sete partidas, empatou duas e perdeu as outras três que disputou. Agora, tem o objetivo de vencer se quiser chegar até a semifinal e disputar o título, o 31º da sua história.

Provável Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Júnior Moraes, Willian e Róger Guedes.

Enquanto isso, o Guarani garantiu-se em segundo lugar com 14 pontos, contabilizando quatro vitórias, dois empates e seis derrotas disputadas na temporada do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira não é o favorito no duelo, mas deve colocar força total nos gramados contra o seu adversário.

Provável Guarani: Rafael Martins, Matheus Pereira, Ronaldo Alves, João Victor, Mateus Ludke, Bruno Aparecido, Madison, Ronald, Júlio Cesar, Giovanni Augusto e Lucão do Break

Corinthians x Guarani último jogo

O último encontro entre o Corinthians e Goiás foi realizado em 11 de abril de 2022, durante a primeira fase do Campeonato Paulista em 2021.

Sob o resultado de 1 x 0, o Timão venceu com gol de Cauê no segundo tempo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

Tem prorrogação no Paulistão?

O Campeonato Paulista não tem prorrogação no mata-mata. Se o confronto das quartas de final ou semifinal terminar empatados na segunda partida, a disputa de pênaltis será iniciada entre os dois times em campo.

A competição segue o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estipulou em seu manual antes mesmo da temporada ter início no começo do ano.

