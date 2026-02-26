Onde vai passar jogo do Flamengo hoje x Lanús e escalação na Recopa (26/02/26)

O Flamengo recebe o Lanús no Maracanã nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, pela volta da Recopa Sul-Americana. A partida começa às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV e internet.

Assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo terá transmissão da ESPN e também estará disponível no streaming do Disney+. A TV Globo não vai exibir a partida. O duelo é pela volta da decisão da Recopa Sul-Americana. Veja como assistir:

Assine o Disney+. É preciso ter uma assinatura ativa do Disney+. Alguns pacotes já incluem os canais ESPN ao vivo.

Acesse o aplicativo ou site. Entre pelo app no celular, smart TV, tablet, videogame ou pelo navegador no computador.

Faça login na sua conta. Use e-mail e senha cadastrados. Caso ainda não tenha perfil criado, é possível configurar rapidamente.

Vá até a aba “ESPN” ou “Esportes”. Dentro da plataforma, há uma área dedicada aos canais ao vivo e aos conteúdos esportivos.

Selecione a transmissão ao vivo. Clique no jogo ou programa que estiver sendo exibido naquele momento e aproveite.

A disponibilidade pode variar conforme o plano contratado. Em TVs conectadas, a experiência é semelhante à de um canal tradicional, com a vantagem de poder assistir também pelo celular ou computador.

Escalação

O Flamengo terá novidades importantes para o duelo decisivo da Recopa. Depois de cumprir suspensão no jogo de ida, Plata volta a ficar à disposição. Além dele, o técnico Filipe Luís recebe reforços do departamento médico: Jorginho, Bruno Henrique e Wallace Yan foram liberados e ampliam as opções para a partida no Maracanã.

A provável escalação rubro-negra tem Agustín Rossi no gol; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Giorgian De Arrascaeta no meio; Jorge Carrascal (com Luiz Araújo ou Plata como alternativa), Everton Cebolinha (Lino é opção) e Pedro no ataque.

Do outro lado, o Lanús desembarca no Rio embalado. Sob o comando de Mauricio Pellegrino, a equipe argentina aposta em uma formação que mescla juventude e experiência para suportar a pressão do Maracanã e, principalmente, impedir que o Flamengo balance as redes.

A provável escalação do Lanús tem Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo e ; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera e Rodrigo Castillo.

Campeões da Recopa

Criada em 1989, a Recopa Sul-Americana completa mais de três décadas de história com um quadro de campeões dominado pelos gigantes do futebol sul-americano, mas com algumas surpresas pelo caminho. A competição, que reúne o campeão da Libertadores contra o vencedor da Sul-Americana, virou palco de rivalidades históricas e revelou zebras memoráveis.

Confira a lista completa de campeões: Nacional-URU (1989), Boca Juniors (1990), Olimpia-PAR (1991), Colo Colo (1992), São Paulo (1993 e 1994), Independiente (1995), Grêmio (1996), Vélez Sarsfield (1997), Cruzeiro (1998), Olimpia (2003), Cienciano (2004), Boca Juniors (2005 e 2006), Internacional (2007), Boca Juniors (2008), LDU (2009 e 2010), Internacional (2011), Santos (2012), Corinthians (2013), Atlético-MG (2014), River Plate (2015 e 2016), Atlético Nacional-COL (2017), Grêmio (2018), River Plate (2019), Flamengo (2020), Defensa y Justicia (2021), Palmeiras (2022), Independiente del Valle (2023), Fluminense (2024) e Racing (2025).