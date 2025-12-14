Onde vai passar o jogo Corinthians x Palmeiras na final do Paulista Feminino

Futebol

Corinthians ou Palmeiras vão erguer a taça de campeão Paulista Feminino de futebol neste domingo, 14 de dezembro de 2025. As palestrinas entram em campo com vantagem, já que no jogo de ida marcaram 5×1, mas as Brabas têm histórico de virada e tudo pode acontecer. Veja onde assistir e horário.

Onde assistir Corinthians x Palmeiras hoje?

A final do Paulistão feminino terá transmissão em múltiplas plataformas neste domingo. A TV Globo exibe a decisão apenas para o estado de São Paulo. Fora do território paulista, a alternativa é recorrer aos canais por assinatura e ao streaming: SporTV, além das transmissões online no HBO Max, CazéTV, Record News e UOL Play.

A bola rola às 10h, no Canindé, em São Paulo. Sem a Arena à disposição por causa da final da Coa do Brasil, o Corinthians precisou buscar uma alternativa para mandar a final.

Dentro de campo, o cenário é de pressão máxima para o Corinthians. No jogo de ida, o Palmeiras foi superior e venceu por 5 a 1. Para ficar com o título no tempo normal, o Timão precisa devolver a diferença e ganhar por cinco gols. Uma vitória por quatro leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado garante o troféu ao rival.

Escalação

As Brabas deste domingo são Lelê; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Gi Fernandes e Tamires; Dai Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Gabi Zanotti e Jhonson.

Rosana Augusto do Palmeiras deve escalar Kate Tapia; Poliana, Carla e Pati Maldaner; Ingryd, Brena, Andressinha, Rhay Coutinho e Fê Palermo; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão.

Se ganhar o título de 2025, o Palmeiras será tetracampeão. O Corinthians, por sua vez, busca o pentacampeonato.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

