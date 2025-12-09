Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

Onde vai passar o jogo do Bayern x Sporting e horário nesta terça

Nesta terça-feira, 9 de dezembro, Bayern de Munique e Sporting Lisboa entram em campo, a partir das 14h45 (horário de Brasília), em um confronto da 6ª rodada Liga da Champions League. O jogo acontece na Allianz Arena, veja como assistir.

Onde assistir Bayern x Sporting hoje

Para o torcedor brasileiro, acompanhar o jogo é simples. A TNT Sports transmite o jogo ao vivo para todo o país pela TV fechada, enquanto o HBO Max exibe online. O streaming permite assistir pelo celular, computador ou smart TV. O SBT não exibe a partida.

O Bayern, jogando em casa, é favorito pela força do elenco e pelo desempenho recente na Champions. A equipe alemã mantém sua característica tradicional: posse de bola dominante, intensidade no ataque e organização nas transições. A torcida bávara espera uma atuação sólida, especialmente porque o time costuma crescer em jogos decisivos no Allianz Arena. A pressão é grande, mas o Bayern tem elenco suficiente para suportar o peso do favoritismo.

Do outro lado, o Sporting chega motivado. A equipe portuguesa vive uma temporada consistente em competições europeias e aparece como uma das surpresas positivas do torneio. Com um modelo de jogo apoiado em triangulações rápidas e muita disciplina defensiva, o time leonino tem conseguido equilibrar confrontos contra adversários mais fortes. Mesmo jogando fora de casa, o Sporting aposta em uma postura inteligente, buscando explorar os espaços deixados pelo Bayern e surpreender nos contra-ataques.

Escalação

O Bayern deve escalar Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano e Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Lennart Karl e Serge Gnabry; Harry Kane Técnico: Vincent Kompany

Rui Borges vai jogar com os seguintes jogadores: Rui Silva, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Maxi Araújo; João Simões, Morten Hjulmand, Geovany Quenda e Francisco Trincão; Pedro Gonçalves e Luis Suárez.