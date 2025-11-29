Jogo tem transmissão ao vivo para o Brasil hoje, dia 29 de novembro

Onde vai passar o jogo do Benfica x Nacional hoje e escalação

Neste sábado, 29 de novembro, tem jogo do Benfica e Nacional pela 12ª rodada do Campeonato Português. A partida acontece no estádio do Madeira, no Funchal, com transmissão ao vivo para o Brasil. Veja como assistir.

Em qual canal assistir o jogo do Benfica hoje e Nacional

A torcida portuguesa do Brasil pode assistir o jogo do Benfica hoje pelo Disney+, a partir das 1h (de Brasília). Quem está em Portugal pode assistir pelo Sport TV 1.

A escalação do técnico José Mourinho conta com o jogadores Trubin; Dahl, Otamendi, A. Silva, Dedic; Ausenes, Barrenechea; Sudakov, Barreiro, Schjelderup; Pavlidis.

O Nacional tem Franca; Aurelio, Ze Victor, Santos, Gomes; Liziero, Dias, Soares; Baeza, Ramirez, Boia. Técnico: Tiago Margarido.

Classificação do Campeonato Português

A briga no topo do Campeonato Português ganhou contornos bem claros nas primeiras rodadas. O Porto, líder isolado, abriu distância. São 31 pontos em 11 jogos, com uma campanha quase impecável: dez vitórias, um empate e um saldo de gols que explica muita coisa. O time passa a sensação de controle. Nas últimas partidas, praticamente não deu margem para surpresa.

O Sporting vem logo atrás, tentando manter a perseguição. Com 28 pontos, o clube apresenta números parecidos com os do rival. O ataque funciona, a defesa responde e a equipe tem mostrado segurança. A sequência recente confirma esse momento: quatro vitórias seguidas antes de um empate que não abalou o ritmo.

O Benfica fecha o trio da frente com 25 pontos. Não perdeu nenhuma vez até agora e vem crescendo no campeonato. A equipe tem alternado atuações mais pragmáticas com partidas de domínio total, mas o saldo final é positivo: sete vitórias, quatro empates e um caminho que mantém o clube próximo dos dois primeiros.

A quarta posição traz um nome que virou assunto da rodada: Gil Vicente, com 23 pontos. O time encaixou, ganhou corpo e hoje aparece com méritos entre os primeiros. Marca bem, aproveita as chances e consegue impor ritmo, principalmente em casa.

Na quinta colocação aparece o Famalicão, com 19 pontos. A equipe vem pontuando com regularidade, mesmo sem grandes atuações. Não sobra, mas entrega. Isso tem mantido o time na metade de cima.

O Moreirense, com 18 pontos, ocupa o sexto lugar. Vive altos e baixos, mas vence com frequência suficiente para não despencar. Oscila, mas compete.

Logo atrás vem o Vitória SC, sétimo colocado, com 17 pontos em 12 jogos. A campanha poderia ser mais sólida, mas a equipe se mantém próxima do pelotão europeu.

Em oitavo lugar, o Braga aparece mais distante do que o torcedor imagina para este momento do campeonato. São 16 pontos, um ataque forte, mas uma defesa ainda exposta. O resultado é uma campanha irregular.

O Estoril, nono, soma 13 pontos. O time oscilou no início, mas conseguiu se estabilizar nas últimas rodadas. Ainda não ameaça o topo, mas também não corre riscos imediatos.

Fechando o Top 10, o Nacional aparece com 12 pontos. A equipe alterna boas partidas com quedas bruscas de rendimento, mas se mantém ali, no bloco intermediário, sem grandes sustos.