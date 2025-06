Nesta quinta-feira, 12 de junho, o jogo do Corinthians vai esquentar o Brasileirão, com disputa entre posições. O timão, 11º colocado, enfrenta o Grêmio, 12º na tabela, a partir das 20h, em última partida do campeonato antes do Mundial de Clubes.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Brasileirão será transmitido no Premiere, que tem retransmissão pelo Globoplay. O duelo acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os fãs podem assistir por meio da assinatura do canal de pay-per-view, que permite acesso a todos os jogos do Brasileirão. Além disso, a plataforma do Premiere também oferece a opção de transmissão via internet, que possibilita assistir ao jogo pelo celular, tablet ou computador, garantindo flexibilidade para os torcedores que não estarão em frente à televisão.

Escalação

O Timão deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández.

O Grêmio tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite (Arezo).

Davi de Oliveira Lacerda (ES) é o árbitro.

Próximos jogos do Corinthians

A partida desta quinta-feira é o último jogo do Corinthians em junho. O time só volta em julho, após a Data FIFA.

Corinthians x RB Bragantino

Data: 11/07/2025

Horário: 19h00

Ceará x Corinthians

Data: 15/07/2025

Horário: 19h00

São Paulo x Corinthians

Data: 18/07/2025

Horário: 19h00

Corinthians x Cruzeiro

Data: 22/07/2025

Horário: 19h00