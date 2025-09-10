Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Athletico-PR na Copa do Brasil

Tem jogo do Corinthians hoje, 10 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. O adversário é o Athletico-PR e o palco do confronto será a Neo Química Arena. O jogo começa às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians x Athletico-PR da Copa do Brasil hoje, 10, vai passar na TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Vídeo. Também é possível assistir ao vivo na Globoplay.

A partida vai começar às 21h30, de Brasília. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

Escalação do Athletico-PR deve contar com Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Léo Derik, Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.

Já a escalação do Corinthians deve ter Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão)

O que acontece se o Corinthians ganhar?

Se o Corinthians ganhar para do Furação hoje, o time avança para às semifinais. Como ganhou por 1 a 0 na ida, o Timão precisa apenas de um empate. Agora, se perder por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. O clube paulista só pode ser eliminado se perder por dois gols de diferença ou mais.

O calendário previsto é o seguinte:

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Final: 2 e 9 de novembro.

A Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas e lucrativas do futebol brasileiro, oferecendo a clubes de diferentes divisões e regiões a chance de competir pelo título nacional e por uma premiação milionária.

Na 1ª fase da Copa do Brasil 2025, os times da série A recebem R$ 1.543.500. Os clubes da Série B ganham R$ 1.378.125, enquanto os demais embolsam R$ 830 mil. É reservado ao campeão um prêmio de R$ 101 milhões.

O Corinthians busca o quarto título, enquanto o Palmeiras corre atrás do quinto troféu.

