Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Athletico-PR na Copa do Brasil
Partida acontece na Neo Química Arena pela volta das quartas de final
Tem jogo do Corinthians hoje, 10 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. O adversário é o Athletico-PR e o palco do confronto será a Neo Química Arena. O jogo começa às 21h30 (de Brasília).
Onde assistir o jogo do Corinthians hoje ao vivo
O jogo do Corinthians x Athletico-PR da Copa do Brasil hoje, 10, vai passar na TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Vídeo. Também é possível assistir ao vivo na Globoplay.
A partida vai começar às 21h30, de Brasília. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.
Escalação do Athletico-PR deve contar com Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Léo Derik, Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.
Já a escalação do Corinthians deve ter Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão)
O que acontece se o Corinthians ganhar?
Se o Corinthians ganhar para do Furação hoje, o time avança para às semifinais. Como ganhou por 1 a 0 na ida, o Timão precisa apenas de um empate. Agora, se perder por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. O clube paulista só pode ser eliminado se perder por dois gols de diferença ou mais.
O calendário previsto é o seguinte:
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
- Semifinais: 5 e 19 de outubro;
- Final: 2 e 9 de novembro.
A Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas e lucrativas do futebol brasileiro, oferecendo a clubes de diferentes divisões e regiões a chance de competir pelo título nacional e por uma premiação milionária.
Na 1ª fase da Copa do Brasil 2025, os times da série A recebem R$ 1.543.500. Os clubes da Série B ganham R$ 1.378.125, enquanto os demais embolsam R$ 830 mil. É reservado ao campeão um prêmio de R$ 101 milhões.
O Corinthians busca o quarto título, enquanto o Palmeiras corre atrás do quinto troféu.
