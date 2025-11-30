Jogo de hoje é pela 36ª rodada do Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Botafogo domingo ao vivo

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Botafogo domingo ao vivo

Neste domingo, 30 de novembro, tem jogo do Corinthians x Botafogo na Arena Corinthians. Os times entram em campo hoje em posições diferentes na tabela: o Alvinegro está na 12ª posição, buscando vaga na Libertadores, enquanto o time carioca está em 6º lugar.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo desse domingo entre Corinthians e Botafogo terá transmissão da TV Globo e também do Premiere, a partir das 16h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Memphis vai jogar hoje? Escalação do jogo

Mesmo com a atenção voltada para a Copa do Brasil, o Corinthians tenta fechar o Brasileirão com dignidade e, se possível, em uma posição mais confortável na tabela. Para este jogo, Dorival Júnior deve contar novamente com Hugo Souza no gol. Já Maycon e Matheus Bidu seguem como dúvidas.

Sem Memphis Depay no jogo contra o Botafogo, vetado por causa de um edema ósseo após entorse no joelho, a expectativa é de que o ataque tenha Gui Negão ao lado de Yuri Alberto.

Provável escalação: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho (João Pedro Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.

O Botafogo chega desfalcado de três titulares: Vitinho (suspenso), Danilo (lesão na coxa) e Barboza (dores no joelho). A tendência é que Ancelotti escale Mateo Ponte, Newton e Marçal para suprir as ausências. A boa notícia é o retorno de Santi Rodríguez, recuperado das dores musculares.

Provável escalação: Léo Linck; Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Joaquín Correa (Montoro); Arthur Cabral (Kadir).