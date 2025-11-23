Jogo de hoje é pela 35ª rodada do Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro ao vivo (23/11/25)

Neste domingo, 23 de novembro, jogo do Corinthians x Cruzeiro no Mineirão. Os times entram em campo hoje em posições diferentes na tabela: o Alvinegro está na 9ª posição, buscando vaga na Libertadores, enquanto o time mineiro está em 3º lugar – mas com poucas chances de levar o campeonato.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo de hoje entre Corinthians e Cruzeiro terá transmissão da Prime Video, a partir das 20h30. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

A plataforma é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. Quem ainda não é cliente pode seguir esse passo a passo:

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido. Bom jogo!

Memphis Depay vai jogar? Escalação do jogo

O Timão tem quatro ausências notáveis na partida deste domingo: Hugo Souza (lesão na coxa esquerda), Maycon (tendinopatia do joelho direito) e Memphis (entorse no joelho), Matheus Bidu (dores no joelho). Com isso, a escalação do Corinthians vai contar com Felipe Longo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Angileri e Hugo; José Martínez, Garro e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto

O Cruzeiro deve escalar Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge.