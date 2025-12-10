Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro na internet

Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, acontece o jogo do Corinthians x Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Os times entram em campo hoje, no Mineirão, buscando vantagem na partida de volta

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo de hoje entre Corinthians e Cruzeiro terá transmissão da TV Globo, Sportv, GE TV e Premiere, a partir das 21h30. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da TV Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

A TV Globo também vai exibir o duelo através do Globoplay e de graça. Basta fazer um cadastro e acessar a transmissão.

Memphis Depay vai jogar? Escalação do jogo

Jardim saiu do jogo contra o Santos com uma dúvida no ataque. Sinisterra e Arroyo disputam a vaga. Os dois estão liberados pelo departamento físico. Arroyo sentiu desgaste na última semana, mas treinou normalmente. O restante do time está à disposição. Contra o Santos, o treinador preservou titulares, algo que não deve se repetir. Wanderson voltou às atividades com o elenco, porém não entra na lista por causa da suspensão pelo terceiro cartão.

Com isso, o time mineiro deve escalar Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Romero, Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo (ou Sinisterra).

Já o Corinthians trabalhou para ter Yuri Alberto e Rodrigo Garro na semifinal. Yuri volta. Garro participou do último treino com os reservas e pode aparecer no banco. Raniele virou dúvida depois de dois dias sem treinar por causa de dores no tornozelo esquerdo. Na defesa, Dorival deve retomar a dupla Gustavo Henrique e André Ramalho.

O Timão deve jogar com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo, Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.