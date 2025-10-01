Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Internacional ao vivo (01/10/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Internacional ao vivo (01/10/25)

Nesta quarta-feira, 1 de outubro, tem jogo do Corinthians na casa do rival, no Beira-Rio. O timão enfrenta o Internacional na 26ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h30 (de Brasília). O time gaúcho está 15º lugar na tabela, uma posição a menos que o Alvinegro.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo dessa quarta entre Corinthians e Internacional terá transmissão exclusiva da Amazon Prime, streaming por assinatura.

O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. O plano custa R$ 19,90 por mês vee inclui, além do Prime Video, benefícios como frete grátis em produtos elegíveis e acesso ao Prime Music e Prime Reading.

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Memphis Depay joga? Escalação do jogo

O atacante Memphis Depay está lesionado e não joga hoje. Yuri Alberto também é desfalque no jogo, Gui Negão será titular, ao lado de Vitinho ou Kayke.

Com isso, a escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho (Romero ou Kayke).

O Inter tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio , Thiago Maia, Romero (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Carbonero e Borré.