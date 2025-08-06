Um empate coloca o Timão nas quartas de final, enquanto o Palmeiras precisa de pelo menos dois gols para seguir disputa

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Palmeiras: 5 formas de transmissão

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, tem jogo do Corinthians na casa do rival. O timão enfrenta o Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h (de Brasília). Um empate já garante sua vaga nas quartas, e para isso o time de Dorival Júnior traz o elenco reforçado.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo tem transmissão da TV Globo (exceto para o RJ, RS, ES e região de Juiz de Fora-MG), Sportv, Premiere e Amazon Prime. Além de acompanhar a partida pela TV, o torcedor também pode assistir o jogo da Globo gratuitamente pelo GloboPlay, seja pelo dispositivo móvel, tablet ou computador como pelo site através do navegador. Ao todo, são 5 opções para o torcedor.

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Corinthians tem a vantagem do empate nesta partida de volta das oitavas de final.

Já o Palmeiras precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se vencer por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Escalação para o jogo

Após poupar o time no jogo do Brasileirão no fim de semana, Dorival deve contar com seus titulares hoje, incluindo Memphis e Yuri Alberto. Maycon e Hugo estão lesionados, e Raniele está pendurado.

Com isso, o Corinthians deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Em busca da vitória, Abel deve escalar Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.