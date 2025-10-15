Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Santos ao vivo (15/10/25)

Jogo vai ter transmissão na TV aberta e no streaming

Escrito por Anny Malagolini
Com o fim da Data FIFA, nesta quarta-feira, 15 de outubro, tem jogo do Corinthians na casa do rival. O timão enfrenta o Santos na 28ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h30 (de Brasília). Os times estão em posição diferentes na tabela: o Alvinegro está na 12ª posição e o Peixe em 16º lugar.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo entre Corinthians e Ferroviária terá transmissão da TV Globo e Premiere, a partir das 21h30. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Existe também a possibilidade de acompanhar através do mosaico, onde a tecnologia possibilita o torcedor a ver diferentes partidas ao mesmo tempo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view. Dá para comprar o pacote apenas do seu time ou do campeonato completo.

Memphis e Neymar vão jogar? Escalação do jogo

O atacante Memphis Depay está de volta e é uma opção para o segundo tempo, mas o time está cheio de desfalques, começando pelo próprio técnico, já que Dorival está suspenso após receber cartão amarelo. Além disso, o goleiro Hugo Souza também está cumprindo suspensão e Felipe Longo vai estrear no gol.

Com isso, a escalação do Corinthians tem Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

O Santos tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Neymar está fora da partida. O atacante segue em recuperação de uma lesão na coxa.

