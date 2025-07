Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x São Paulo: duas formas de transmissão

Neste sábado, 19 de julho, o jogo do Corinthians é contra o São Paulo no “Majestoso”. A partida é pela 15ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h (de Brasília), e acontece no Morumbis. Em casa, o tricolor costuma levar a melhor, mas no clássico o Timão é quem tem mais vitórias.

O atacante Memphis Depay está confirmado na escalação do Corinthians.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do São Paulo e Corinthians hoje vai começar às 21h (Horário de Brasília), com transmissão no SporTV e Premiere. Ambos são por assinatura e não tem como assistir de graça.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Existe também a possibilidade de acompanhar através do mosaico, onde a tecnologia possibilita o torcedor a ver diferentes partidas ao mesmo tempo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view. Dá para comprar o pacote apenas do seu time ou do campeonato completo.

Quem tem a TV por assinatura em casa pode acompanhar todos os canais do Grupo Globo, como o Premiere, Sportv, GNT e Globonews, ao vivo e de graça no aplicativo Canais Globo. Porém, lembre-se que para ver o pay-per-view é necessário ter a assinatura do pacote de futebol.

Passo 1: Digite www.canaisglobo.globo.com no navegador ou baixe o aplicativo em seu celular. Depois, clique em ‘Canais’ e procure pela opção Premiere.

Passo 2: Primeiro, digite o seu login (o email de usuário de sua operadora) com a senha e dê ok. Se você não sabe, entre em contato com a sua operadora.

Passo 3: Por fim, retorne à programação de canais e assista ao vivo, como e onde quiser.

Quem tem mais vitórias no Majestoso?

O Majestoso é uma das principais rivalidades do futebol paulista, e um dos times tem um histórico de vantagem. Até hoje foram 133 vitórias para o Corinthians, 114 empates e 116 vitórias para o São Paulo. Apesar do Timão ter ganhado mais vezes, o time não vence o tricolor fora de casa.

No momento, o Alvinegro tem vantagem na tabela, ocupando a nona posição, enquanto o time do Morumbi está em 16º, colado na zona de rebaixamento. O clube nunca jogou na série B.