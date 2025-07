Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação contra o São Paulo (12/7)

Neste sábado, 12, o jogo do Flamengo contra o São Paulo deve animar os fãs do futebol, pois marca o retorno do torneio após quase um mês de Mundial de Clubes. O Rubro-Negro é o líder do campeonato e chega animado após a participação no Mundial. Por outro lado, o tricolor está na 14ª posição e precisa de uma vitória para se classificar na Sula.

Para o jogo, a escalação do Flamengo de Filipe Luís tem Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

O São Paulo deve escalar Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar (Juan Dinenno) e André Silva.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje no Brasileirão vai passar na TV Globo e Premiere em todo o território nacional às 16h30, horário de Brasília. A partida acontece no Maracanã.

A Globo transmite a partida na TV aberta para todos os estados do Brasil, exceto Rio Grande do Sul e Bahia. A narração será de Gustavo Villani e comentários de Diego Ribas e Ana Thaís Matos.

Todas as opções para assistir o jogo estão disponíveis no navegador pelo computador, ou no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Jogos da 13ª rodada do Brasileirão

Sábado, 12 de julho

16h30 – Internacional x Vitória (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para Rio Grande do Sul e Bahia; e Premiere

16h30 – Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para todo o país (exceto Rio Grande do Sul e Bahia); e Premiere

18h30 – Vasco x Botafogo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere e Charla no Premiere

21h – Bahia x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: sportv e Premiere

Domingo, 13 de julho

19h – Corinthians x Bragantino (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

20h30 – Fortaleza x Ceará (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

21h – Brasil x Venezuela (Copa América Feminina)

Transmissão: sportv

Segunda-feira, 14 de julho

20h – Juventude x Sport (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

20h – Flamengo x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro Sub-20)

Transmissão: sportv