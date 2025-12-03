Onde vai passar o jogo do Flamengo x Ceará e escalação hoje

Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, o jogo do Flamengo é especial: vale o título do Brasileirão 2025. Se ganhar, o Rubro-Negro vai ganhar o segundo título em menos de uma semana. O jogo é contra o Ceará, que está em 14º na tabela. Veja o horário e onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo entre Flamengo e Ceará será transmitido hoje na TV Globo, logo depois da novela Três Graças. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. Pela internet, o torcedor pode acompanhar de graça no Globoplay (para usuários logados) e no GE TV. O jogo começa às 21h30.

Para quem prefere outras opções, o Premiere também exibe a partida nas operadoras de TV por assinatura. O sinal do canal pode ser acessado pelo aplicativo do Globoplay, além de plataformas como Amazon Prime Video, mas, nesse caso, é necessário contratar o pacote do pay-per-view.

O Premiere funciona como um canal extra, e o torcedor precisa pagar à parte para liberar o conteúdo, seja na TV fechada ou nas plataformas digitais que oferecem o serviço.

Escalação

O Flamengo entra em campo de olho na confirmação do título antecipado, enquanto o Ceará tenta fechar a reta final do campeonato com fôlego. As duas equipes têm mudanças importantes, e algumas peças podem alterar o desenho das escalações.

A única ausência por lesão segue sendo Pedro, ainda em tratamento da contusão na coxa e da fratura no antebraço. Sem ele, Filipe Luís deve repetir a base que vem usando e colocar o que tem de melhor. A novidade é o retorno de Plata, que cumpriu suspensão na final da Libertadores e briga por uma vaga entre os titulares. A tendência é que o técnico não invente: foco no jogo e no título.

Com isso, Filipe Luís deve escalar Rossi; Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Carrascal (Cebolinha ou Lino) e Bruno Henrique.

Já o Ceará chega com mais problemas. Willian Machado e Matheus Bahia estão fora pelo terceiro amarelo, o que obriga Léo Condé a mexer no lado esquerdo da equipe.

Além disso, Pedro Henrique continua no departamento médico devido a uma lesão na posterior da coxa, abrindo espaço para ajustes na defesa e no meio.

Léo Condé tem Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.