Onde vai passar o jogo do Flamengo x Cruz Azul e escalação hoje

Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, o Flamengo entra em campo em busca de mais um título no o ano: o Intercontinental. Para avançar no torneio, o Rubro-Negro precisa vencer o Cruz Azul, time mexicano. O jogo do Flamengo acontece no Ahmad Bin Ali Stadium, em Doha, no Catar. Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

Além de curtir o jogo do Flamengo hoje na Globo e SporTV, também dá para acompanhar o embate no Mundial de Clubes pela internet pela GE TV, Globoplay, CazéTV e Fifa+. A disputa entre Flamengo e Cruz Azul começa às 14h (de Brasília).

Acompanhe a seguir como assistir em cada uma delas.

GLOBOPLAY

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens da TV aberta em sua plataforma. O torcedor deve acessar a plataforma, tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) e se inscrever na Conta Globo, ou até inserir a conta do Facebook, Google ou Apple.

Depois, escolher a opção “Agora na TV” e aí clicar no ícone da Globo. É de graça e o torcedor não precisa ser assinante para assistir a retransmissão do canal. Dá para ver tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Porém, se o torcedor quiser acompanhar as imagens do SporTV, aí terá que ser assinante.

CAZÉ TV

O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, transmite de graça o jogo do Flamengo hoje no Intercontinental de Clubes da FIFA. O CazéTV está disponível de maneira gratuita pelo Youtube e na Twitch. O torcedor não paga nada para ver a transmissão, e nem precisa ser cadastrar ou abrir conta. Basta digitar o nome do canal entre as plataformas e aí assistir.

FIFA+

A plataforma oficial da FIFA também exibe para os brasileiros o jogo do Flamengo hoje. Disponível pelo site (www.fifa.com), o produto exibe as imagens tanto pelo site, no computador, como entre os aplicativos dos dispositivos móveis.

Escalação

O Cruz Azul mantém o padrão com três zagueiros. Gabriel “Toro” Fernández segue como referência no ataque. Hoje, deve escalar Andrés Gudiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodo Rotondi (ou Omar Campos); Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela, Nacho Rivero e Gabriel Fernández.

Do outro lado, o Flamengo. Com o Brasileirão já definido, o clube viajou ao Catar com antecedência. O período permitiu quatro sessões de treino. Pedro é a única baixa. O restante do elenco está liberado para o primeiro compromisso no Intercontinental.

O provável time de Filipe Luís tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (ou Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.