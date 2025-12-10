Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Cruz Azul e escalação hoje

Jogo acontece no Catar a partir das 14h

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Flamengo Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, o Flamengo entra em campo em busca de mais um título no o ano: o Intercontinental. Para avançar no torneio, o Rubro-Negro precisa vencer o Cruz Azul, time mexicano. O jogo do Flamengo acontece no Ahmad Bin Ali Stadium, em Doha, no Catar. Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

Além de curtir o jogo do Flamengo hoje na Globo e SporTV, também dá para acompanhar o embate no Mundial de Clubes pela internet pela GE TV, Globoplay, CazéTV e Fifa+. A disputa entre Flamengo e Cruz Azul começa às 14h (de Brasília).

Acompanhe a seguir como assistir em cada uma delas.

GLOBOPLAY

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens da TV aberta em sua plataforma. O torcedor deve acessar a plataforma, tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) e se inscrever na Conta Globo, ou até inserir a conta do Facebook, Google ou Apple.

Depois, escolher a opção “Agora na TV” e aí clicar no ícone da Globo. É de graça e o torcedor não precisa ser assinante para assistir a retransmissão do canal. Dá para ver tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Porém, se o torcedor quiser acompanhar as imagens do SporTV, aí terá que ser assinante.

CAZÉ TV

O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, transmite de graça o jogo do Flamengo hoje no Intercontinental de Clubes da FIFA. O CazéTV está disponível de maneira gratuita pelo Youtube e na Twitch. O torcedor não paga nada para ver a transmissão, e nem precisa ser cadastrar ou abrir conta. Basta digitar o nome do canal entre as plataformas e aí assistir.

FIFA+

A plataforma oficial da FIFA também exibe para os brasileiros o jogo do Flamengo hoje. Disponível pelo site (www.fifa.com), o produto exibe as imagens tanto pelo site, no computador, como entre os aplicativos dos dispositivos móveis.

Escalação

O Cruz Azul mantém o padrão com três zagueiros. Gabriel “Toro” Fernández segue como referência no ataque. Hoje, deve escalar Andrés Gudiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodo Rotondi (ou Omar Campos); Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, José Paradela, Nacho Rivero e Gabriel Fernández.

Do outro lado, o Flamengo. Com o Brasileirão já definido, o clube viajou ao Catar com antecedência. O período permitiu quatro sessões de treino. Pedro é a única baixa. O restante do elenco está liberado para o primeiro compromisso no Intercontinental.

O provável time de Filipe Luís tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (ou Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Veja a possível escalação do Corinthians contra o Cruzeiro hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro na internet

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Napoli hoje online e escalação

Próximo jogo do Flamengo no Intercontinental será contra Pyramids

Que horas é o jogo do Flamengo x Cruz Azul hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Corinthians x Jaraguá na final do futsal LNF

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes