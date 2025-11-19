Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fluminense e escalação hoje (19/11/25)

Jogo da 34ª rodada acontece no Maracanã

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Flamengo Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira, 19 de novembro, o líder do Campeonato Brasileiro entra em campo para um clássico, válido pela 34ª rodada. O jogo do Flamengo e Fluminense acontece no Maracanã, a partir das 21h30. Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O clássico entre Flamengo e Fluminense terá transmissão exclusiva do Premiere, canal disponível nos pacotes de TV por assinatura. Quem preferir acompanhar pela internet poderá assistir pelo Globoplay, que retransmite o sinal do jogo para celulares, tablets e smart TVs.

Na TV

  • Assinantes de TV por assinatura (como Claro, Sky, Vivo, Oi, etc.) podem contratar o pacote Premiere diretamente com a operadora.
  • Depois de ativar, é só sintonizar o canal Premiere na grade da TV.

Online (sem TV a cabo): é possível assistir pelo streaming, no Premiere Play, que está dentro do Globoplay. Basta acessar globoplay.com/premiere, fazer login (ou criar uma conta Globo) e assinar o serviço. A assinatura pode ser mensal ou anual e dá acesso a todos os jogos transmitidos, ao vivo e sob demanda.

Escalação

Para o jogão desta quarta-feira, o Fluminense deve escalar Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

O Flamengo não poderá contar com Pedro, que começou tratamento para se recuperar de uma lesão e só volta ano que vem. Com isso, Filipe Luís deve escalar Rossi; Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl (Jorginho), Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

