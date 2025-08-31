Onde vai passar o jogo do Flamengo x Grêmio e escalação hoje no Maracanã

Neste domingo, 31 de agosto, o líder do Campeonato Brasileiro entra em campo pela 22ª rodada, buscando garantir sua posição. O jogo do Flamengo e Grêmio acontece no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Grêmio vai ser transmitido hoje na TV Globo, exceto para o estado de SP, logo após a primeira parte do ‘Domingão com Huck’. Gustavo Villani narra o jogo, acompanhado dos comentaristas Junior e Roger Flores.

Para quem não pode assistir na TV aberta, o Premiere está disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

Data: domingo, 31/08/2025

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir jogo de hoje: Globo (Menos SP) e Premiere

Escalação

O Flamengo deve entrar em campo com o que Filipe Luís considera sua formação ideal. A única alteração prevista é a entrada de Jorginho, em razão de controle de carga física. No meio, Allan ganha força para atuar ao lado de Saúl e Arrascaeta. No setor ofensivo, a tendência é que o trio Plata, Samuel Lino e Pedro seja mantido entre os titulares. Na lateral direita, Varela segue como opção principal, mas Royal pode aparecer, enquanto Danilo surge como alternativa na defesa. A provável escalação tem Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

No Grêmio, Mano Menezes lida com uma série de desfalques e perdeu também Alysson, que sofreu uma entorse no tornozelo. A ausência do atacante abre espaço para disputa entre Pavón e Carlos Vinicius pela vaga no ataque. A defesa também tem mudança: sem Balbuena, lesionado, Wagner Leonardo deve formar a dupla de zaga canhota ao lado de Kannemann. A boa notícia fica por conta de Dodi, que retorna de suspensão para o meio-campo. A equipe deve começar com Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Pavón (Carlos Vinicius), Cristian Olivera e Braithwaite.