Onde vai passar o jogo do Flamengo x Mirassol e escalação hoje

Neste sábado, 6 de dezembro, o campeão do Campeonato Brasileiro entra em campo para cumprir tabela pela 38ª rodada, de olho na liderança. O jogo do Flamengo e Mirassol acontece no José Maria dos Santos, no interior paulista, a partir das 18h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

A partida deste sábado será exibida somente na Amazon Vídeo, o serviço de streaming da Amazon. A plataforma reúne milhares de filmes, séries, produções originais e agora também transmite eventos esportivos selecionados. Para ver o jogo, é obrigatório ter uma assinatura ativa do Amazon Prime.

O acesso é simples e pode ser feito na TV, celular, tablet, computador e até videogames. Basta abrir o aplicativo do Amazon Vídeo (antigo Prime Video), fazer login e entrar na aba de esportes ou buscar por Mirassol x Flamengo.

Mas antes de tudo, é preciso ter uma conta Amazon com o Prime ativo. Quem ainda não é assinante pode seguir este passo a passo:

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” se for sua primeira assinatura

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Feito isso, a plataforma é liberada automaticamente, e você já consegue assistir ao jogo.

Escalação

Na despedida do Brasileirão deste ano, o Mirassol deve escalar Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo, Danielzinho e Shaylon; Negueba, Carlos Eduardo e Renato Marques.

O time ainda monitora Reinaldo. O lateral foi cortado no aquecimento contra o Vasco e volta a ser observado pelo departamento de fisiologia. Se não for liberado, Felipe Jonatan assume novamente o setor. No ataque, Carlos Eduardo tem chance de iniciar, enquanto José Aldo tende a recuperar o espaço no meio-campo.

No Flamengo, a comissão técnica prepara uma equipe alternativa. O grupo principal segue viagem para o Intercontinental, e o clube utilizará nomes que vêm atuando no sub-20 para fechar a participação no Brasileirão.

Com isso, a Filipe Luís vai escalar Dyogo Alves; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lucio, Evertton Araújo e Guilherme; Michael, Joshua e Wallace Yan.