Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Mirassol e escalação hoje

Jogo é pela última rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Flamengo Foto: Getty Images

Neste sábado, 6 de dezembro, o campeão do Campeonato Brasileiro entra em campo para cumprir tabela pela 38ª rodada, de olho na liderança. O jogo do Flamengo e Mirassol acontece no José Maria dos Santos, no interior paulista, a partir das 18h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

A partida deste sábado será exibida somente na Amazon Vídeo, o serviço de streaming da Amazon. A plataforma reúne milhares de filmes, séries, produções originais e agora também transmite eventos esportivos selecionados. Para ver o jogo, é obrigatório ter uma assinatura ativa do Amazon Prime.

O acesso é simples e pode ser feito na TV, celular, tablet, computador e até videogames. Basta abrir o aplicativo do Amazon Vídeo (antigo Prime Video), fazer login e entrar na aba de esportes ou buscar por Mirassol x Flamengo.

Mas antes de tudo, é preciso ter uma conta Amazon com o Prime ativo. Quem ainda não é assinante pode seguir este passo a passo:

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime
2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” se for sua primeira assinatura
3 – Faça login ou crie uma conta Amazon
4 – Cadastre um cartão de crédito válido
Feito isso, a plataforma é liberada automaticamente, e você já consegue assistir ao jogo.

Escalação

Na despedida do Brasileirão deste ano, o Mirassol deve escalar Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo, Danielzinho e Shaylon; Negueba, Carlos Eduardo e Renato Marques.

O time ainda monitora Reinaldo. O lateral foi cortado no aquecimento contra o Vasco e volta a ser observado pelo departamento de fisiologia. Se não for liberado, Felipe Jonatan assume novamente o setor. No ataque, Carlos Eduardo tem chance de iniciar, enquanto José Aldo tende a recuperar o espaço no meio-campo.

No Flamengo, a comissão técnica prepara uma equipe alternativa. O grupo principal segue viagem para o Intercontinental, e o clube utilizará nomes que vêm atuando no sub-20 para fechar a participação no Brasileirão.

Com isso, a Filipe Luís vai escalar Dyogo Alves; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lucio, Evertton Araújo e Guilherme; Michael, Joshua e Wallace Yan.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir online o jogo Inter Miami e Whitecaps na final da MLS Cup

Copa do Mundo de 2026 oficial: confira os grupos, seleções e programação

Conheça os rivais de 2026 e compare o grupo do Brasil na Copa de 2002

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Sporting hoje e escalação

Onde vai passar o sorteio da Copa do Mundo hoje na internet ao vivo

Que horas é o sorteio da Copa do Mundo hoje e transmissão ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes