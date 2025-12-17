Onde vai passar o jogo do Flamengo x PSG e escalação hoje final

O Flamengo entra em campo contra o PSG nesta quarta-feira, 17 de dezembro, valendo mais um título no ano, dessa vez pelo Intercontinental. O jogo do Flamengo acontece no Ahmad Bin Ali Stadium, em Doha, no Catar. Veja a escalação e saiba onde assistir ao vivo hoje.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

Veja como assistir em cada uma delas.

GLOBOPLAY

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens da TV aberta em sua plataforma. O torcedor deve acessar a plataforma, tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) e se inscrever na Conta Globo, ou até inserir a conta do Facebook, Google ou Apple.

Depois, escolher a opção “Agora na TV” e aí clicar no ícone da Globo. É de graça e o torcedor não precisa ser assinante para assistir a retransmissão do canal. Dá para ver tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Porém, se o torcedor quiser acompanhar as imagens do SporTV, aí terá que ser assinante.

CAZÉ TV

O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, transmite de graça o jogo do Flamengo hoje no Intercontinental de Clubes da FIFA. O CazéTV está disponível de maneira gratuita pelo Youtube e na Twitch. O torcedor não paga nada para ver a transmissão, e nem precisa ser cadastrar ou abrir conta. Basta digitar o nome do canal entre as plataformas e aí assistir.

FIFA+

A plataforma oficial da FIFA também exibe para os brasileiros o jogo do Flamengo hoje. Disponível pelo site (www.fifa.com), o produto exibe as imagens tanto pelo site, no computador, como entre os aplicativos dos dispositivos móveis.

Escalação

O Flamengo chega à final com força máxima. Filipe Luís ainda avalia disputas pontuais na zaga e no ataque. Recuperado de lesão, Pedro deve começar no banco.

Na defesa, Léo Ortiz voltou a atuar na estreia do treinador, mas foi poupado no jogo seguinte por conta do longo período afastado. Agora, ele disputa vaga com Danilo ao lado de Léo Pereira. No ataque, Everton Cebolinha foi titular na última partida e pode ser mantido. Plata e Bruno Henrique também brigam por posição.

Provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.

O Paris Saint-Germain tem problemas no elenco. O lateral-direito Hakimi segue em recuperação de lesão, não viajou ao Catar e está fora da final. Dembélé e Marquinhos são dúvidas. O francês se recupera de uma gripe forte, enquanto o zagueiro brasileiro voltou a treinar após lesão no músculo adutor da coxa esquerda, que o tirou dos últimos jogos.

O time deve escalar Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.