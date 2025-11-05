Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo x São Paulo e escalação hoje

Jogo da 32ª rodada acontece na Vila Belmiro

Escrito por Anny Malagolini
Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira, 5 de novembro, o líder do Campeonato Brasileiro entra em campo pela 32ª rodada, buscando garantir sua posição. O jogo do Flamengo e São Paulo acontece na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e São Paulo vai ser transmitido hoje na TV Globo, após a novela Três Graças. Luis Roberto narra a partida, com comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. O torcedor pode assistir pela internet através do Globoplay e GE TV, ambos são de graça.

Para quem não pode assistir na TV aberta, o Premiere está disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

Escalação

O técnico Hernán Crespo tem dor de cabeça para escalar o São Paulo. Além dos jogadores lesionados, o treinador não poderá contar com Enzo Díaz e Alan Franco, suspensos. A lateral esquerda segue sendo um dos principais problemas, já que Wendell segue fora por conta de uma lesão na planta do pé direito.

A boa notícia é o retorno de Cédric, recuperado de uma fratura no dedão do pé direito, e de Rafael Tolói, que voltou a ficar à disposição na última partida e pode substituir Alan Franco.

Com isso, o São Paulo vai escalar Rafael, Ferraresi (Rafael Tolói), Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas.

Do outro lado, o Flamengo também tem problemas. A equipe carioca soma cinco desfalques confirmados. Pedro e Jorginho seguem em tratamento por lesões no antebraço e na coxa, respectivamente, enquanto Léo Ortiz ainda se recupera de dores no tornozelo direito.

Bruno Henrique e Everton Araújo cumprem suspensão. A dúvida fica por conta de Carrascal, que apresentou um edema ósseo na costela, mas treinou normalmente na última atividade antes da viagem e foi relacionado.

A escalação do Flamengo tem Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino (Carrascal).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Bragantino ao vivo (05/11/25)

Confira qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (05/11/25)

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Bayer Leverkusen hoje

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Goa hoje com CR7

Em qual canal vai passar o jogo do Real Madrid x Liverpool

Onde assistir jogo do Sporting x Juventus ao vivo na Champions League

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes