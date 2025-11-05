Onde vai passar o jogo do Flamengo x São Paulo e escalação hoje

Nesta quarta-feira, 5 de novembro, o líder do Campeonato Brasileiro entra em campo pela 32ª rodada, buscando garantir sua posição. O jogo do Flamengo e São Paulo acontece na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e São Paulo vai ser transmitido hoje na TV Globo, após a novela Três Graças. Luis Roberto narra a partida, com comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores. O torcedor pode assistir pela internet através do Globoplay e GE TV, ambos são de graça.

Para quem não pode assistir na TV aberta, o Premiere está disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

Escalação

O técnico Hernán Crespo tem dor de cabeça para escalar o São Paulo. Além dos jogadores lesionados, o treinador não poderá contar com Enzo Díaz e Alan Franco, suspensos. A lateral esquerda segue sendo um dos principais problemas, já que Wendell segue fora por conta de uma lesão na planta do pé direito.

A boa notícia é o retorno de Cédric, recuperado de uma fratura no dedão do pé direito, e de Rafael Tolói, que voltou a ficar à disposição na última partida e pode substituir Alan Franco.

Com isso, o São Paulo vai escalar Rafael, Ferraresi (Rafael Tolói), Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Patryck; Luciano e Lucas.

Do outro lado, o Flamengo também tem problemas. A equipe carioca soma cinco desfalques confirmados. Pedro e Jorginho seguem em tratamento por lesões no antebraço e na coxa, respectivamente, enquanto Léo Ortiz ainda se recupera de dores no tornozelo direito.

Bruno Henrique e Everton Araújo cumprem suspensão. A dúvida fica por conta de Carrascal, que apresentou um edema ósseo na costela, mas treinou normalmente na última atividade antes da viagem e foi relacionado.

A escalação do Flamengo tem Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Lino (Carrascal).