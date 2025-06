Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje x Mamelodi Sundowns (25/6)

Fluminense entra em campo para se classificar para as oitavas de final do Mundial de Clubes 2025

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, 25, em Miami. Este será o primeiro encontro oficial entre os dois times e o último jogo da fase de grupos. A partida começa às 16h, no Hard Rock Stadium, Miami, FL.

A boa notícia para os fãs de futebol é que há quatro formas do Mundo de Clubes da FIFA: TV Globo, Sportv, DAZN e Cazé TV.

O torcedor tem duas opções para assistiR no canal do Casimiro: a primeira é acompanhar tudo pelo Youtube, no canal do Cazé TV. É simples, rápido e fácil. Abra o site ou o aplicativo em seu dispositivo, pesquise “Cazé TV”, e escolha a primeira opção disponível com o logo do streamer.

Transmissão ao vivo: os espectadores também podem assistir à ação ao vivo pelo site da DAZN, mediante inscrição.

A DAZN é a emissora global da nova Copa do Mundo de Clubes e exibirá todas as 63 partidas da competição.

O Fluminense deve escalar Fábio , Guga, Thiago Silva , Juan Pablo Freytes, Gabriel Fuentes, Matheus Martinelli, Hércules, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna, Alemão Cano.

O que o Fluminense precisa para se classificar no Mundial

O Fluminense lidera o grupo e pode avançar com apenas um empate na quarta-feira, o que o torna um dos favoritos – ao lado do Borussia Dortmund – para garantir uma vaga nas oitavas de final. O Sundowns, por sua vez, tem uma tarefa ainda maior pela frente. Precisa vencer na quarta-feira e precisará que o Dortmund perca para o Ulsan HD, um resultado improvável, visto que o time sul-coreano já está eliminado da competição.

Isso não significa que o Sundowns deva ser necessariamente subestimado. Eles podem ter perdido para o Dortmund na segunda partida da fase de grupos, mas deram trabalho ao time alemão em um jogo de 4 a 3 e, com uma vaga na próxima fase em jogo – além de US$ 7,5 milhões em prêmios adicionais –, podem ter tudo para manter a competição por mais 90 minutos.

O Fluminense avança para as oitavas de final com:

– Vitória ou empate contra o Mamelodi Sundowns

– Derrota para o Mamelodi Sundowns E derrota do Borussia Dortmund para o Ulsan HD pela mesma margem ou maior que a derrota do Fluminense