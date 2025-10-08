Onde vai passar o jogo do Galo hoje: horário do Atlético-MG x Sport

Nesta quarta-feira, 8 de outubro, o Atlético-MG enfrenta o Sport a partir das 19h (horário de Brasília). O duelo é pela 14ª rodada do Brasileirão em 2025, que foi adiado. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Galo hoje.

Onde assistir o jogo do Galo ao vivo

O jogo do Galo terá transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 19h, em partida na Arena MRV. O pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

Além disso, ainda que não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Como funciona o Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.

Os critérios básicos para essa pontuação são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado. Ao fim da temporada, ganha o clube com maior soma final.

Em caso de igualdade de pontos, segue o critério de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.

