Onde vai passar o jogo do Galo hoje: transmissão do Atlético-MG x Ceará

Nesta quarta-feira, 8 de outubro, o Atlético-MG enfrenta o Vitória a partir das 16h (horário de Brasília), em duelo da 30ª rodada do Brasileirão em 2025. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Galo hoje.

Em qual canal vai passar o jogo do Galo ao vivo

O jogo do Galo terá transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 16h, em partida na Arena MRV. O canal só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

Além disso, ainda que não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Escalação Atlético-MG x Ceará

Mesmo com um duelo decisivo pela Copa Sul-Americana batendo à porta, o Atlético-MG deve ir com o que tem de melhor neste sábado, contra o Ceará, pelo Brasileirão. A partida, marcada para a Arena MRV, é vista internamente como crucial para afastar o Galo da zona de perigo e recuperar o moral antes da semifinal continental.

Jorge Sampaoli não pretende poupar ninguém. A escalção deve contar com Everson; Saravia (Natanael), Vitor Hugo e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco (Alexsander), Guilherme Arana (Caio), Bernard; Hulk (Rony) e Dudu.

Técnico: Jorge Sampaoli

Do outro lado, o Ceará de Léo Condé viaja a Belo Horizonte precisando pontuar para se manter vivo na briga contra o rebaixamento. A provável escalação do Ceará tem: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Como funciona o Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.

Os critérios básicos para essa pontuação são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado. Ao fim da temporada, ganha o clube com maior soma final.

Em caso de igualdade de pontos, segue o critério de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.