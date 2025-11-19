Futebol

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje x Vasco nesta quarta

Jogo começa às 21h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Grêmio Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira, 19 de novembro, Grêmio e Vasco se enfrentam pela 34ª rodada, buscando garantir sua posição. O jogo do Flamengo e Grêmio começa às 21h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Grêmio e Vasco hoje?

O jogo do Grêmio x Vasco terá transmissão hoje na TV Globo, exceto para o estado de SP, logo após a novela Três Graças. Gustavo Villani narra Grêmio e Vasco para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, outros 21 estados e o Distrito Federal, com Junior e Roger Flores nos comentários.

Para quem não pode assistir na TV aberta, o Premiere está disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

Confira mais jogos do Brasileirão:

21h30 – Fluminense x Flamengo (Campeonato Brasileiro – Série A)
Transmissão: Premiere

21h30 – Grêmio x Vasco (Campeonato Brasileiro – Série A)
Transmissão: TV Globo para Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais (exceto cidades de Belo Horizonte e Varginha), Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal; e Premiere

21h30 – Santos x Mirassol (Campeonato Brasileiro – Série A)
Transmissão: TV Globo para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e as cidades mineiras de Belo Horizonte e Varginha; Premiere e Ge TV

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

