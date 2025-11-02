Onde vai passar o jogo do Internacional x Atlético-MG e palpite (02/11/25)

Neste domingo, 2, o Atlético-MG enfrenta o Internacional a partir das 16h (horário de Brasília). O duelo é pela 31ª rodada do Brasileirão em 2025. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Galo hoje.

Onde assistir o jogo do Galo

O jogo do Galo e Internacional terá transmissão exclusiva da Amazon Prime, a partir das 18h30, em partida no Beira-Rio. O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. O plano custa R$ 19,90 por mês vee inclui, além do Prime Video, benefícios como frete grátis em produtos elegíveis e acesso ao Prime Music e Prime Reading.

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Palpite Internacional x Atlético-MG

O histórico entre os dois clubes é equilibrado. Em 79 jogos pelo Brasileirão, o Internacional soma 33 vitórias, contra 27 do Atlético-MG e 19 empates. Jogando em casa, o Colorado costuma levar vantagem, com 20 triunfos em 40 partidas.

Nos confrontos mais recentes, porém, o Galo tem levado a melhor, inclusive com vitórias importantes fora de Belo Horizonte. O equilíbrio e o bom momento dos mineiros deixam o jogo aberto.

O confronto promete ser equilibrado, mas o Atlético-MG vive fase mais estável e tem mostrado maturidade nos jogos longe de casa. O Internacional deve pressionar no início, apoiado pela torcida, mas o Galo pode aproveitar os espaços nos contra-ataques.

Palpite: Internacional 1 x 2 Atlético-MG

Como funciona o Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.

Os critérios básicos para essa pontuação são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado. Ao fim da temporada, ganha o clube com maior soma final.

Em caso de igualdade de pontos, segue o critério de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.