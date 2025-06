Onde vai passar o jogo do Palmeiras x Inter Miami hoje no Mundial

Onde vai passar o jogo do Palmeiras x Inter Miami hoje no Mundial

Inter Miami e Palmeiras se enfrentam às 22h (horário de Brasília) na segunda-feira, 23 de junho. O jogo é decisivo para saber qual time segue para as oitavas de final do Mundial de Clubes de 2025. Veja onde assitir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Palmeiras x Inter Miami?

F O jogo do Palmeiras hoje, pelo Mundial de Clubes, vai começar às 22h, e terá transmissão da TV Globo. A narração será de Luis Roberto com as análises de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Sportv, DAZN e Cazé TV também são outras formas de assistir ao Mundial ao vivo.

A partida acontecerá no Hard Rock Stadium, que é a casa do Miami Dolphins, time da NFL, e da corrida de Fórmula 1 da cidade.

O que o Palmeiras precisa para chegar nas oitavas de final?

Depois de boas atuações até agora no Mundial de Clubes, tudo o que Inter Miami e Palmeiras precisam é de um empate para garantir que ambos os times avancem para as oitavas de final. No entanto, com o vencedor deste grupo enfrentando o segundo colocado do Grupo B, há um forte incentivo para vencer o confronto, caso o Paris Saint-Germain acabe vencendo seu grupo.

O vencedor do grupo também tem a chance de enfrentar os parisienses nas oitavas de final, quando não podem entrar em campo pensando muito em permutações.

O objetivo é avançar e garantir que todos os jogadores estejam disponíveis para as oitavas de final, e todo o resto se concretizará lá.

Lionel Messi jogará ?

Antes da partida, Messi participou de um treino com seus companheiros, mas sentiu desconforto na coxa durante o confronto com o Porto.

Sendo o terceiro jogo consecutivo, pode ser uma chance para Javier Mascherano usar apenas Messi se necessário, mas, considerando o desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes, seria fácil para o Miami perder, aumentando as chances de não chegar às oitavas de final.