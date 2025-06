Jogo é pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Onde vai passar o jogo do Paysandu hoje x Botafogo-SP e horário (13/06)

O Estádio da Curuzu apresenta na noite desta sexta-feira o jogo do Paysandu x Botafogo-SP pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com início às 21h35, horário de Brasília, descubra onde assistir o jogo ao vivo.

Onde assistir o jogo do Paysandu x Botafogo-SP

O jogo de hoje, 13 de junho, pela Série B do Brasileirão, tem ampla transmissão, disponível no canal Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV!. Os dois times estão na parte baixa da tabela.

Paysandu está com técnico novo, Claudinei Oliveira, e deve estar no campo com Gabriel Mesquita; Reverson, Luan Freitas, Novillo e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon (Denner); Rossi, Garcez (Wendel) e Benitez.

A provável escalação do Botafogo tem Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Sabit e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Robinho e Alexandre Jesus.

Classificação da Série B

Posição Time Pts J V E D GP GC SG 1 Goiás 26 11 8 2 1 15 6 +9 2 Novorizontino 22 11 6 4 1 14 7 +7 3 Cuiabá 21 11 6 3 2 15 10 +5 4 Coritiba 20 11 6 2 3 10 6 +4 5 Remo 20 11 5 5 1 14 9 +5 6 Avaí 19 11 5 4 2 15 9 +6 7 Mirassol 18 11 5 3 3 13 11 +2 8 Vila Nova 17 11 4 5 2 11 9 +2 9 Sport 16 11 4 4 3 10 9 +1 10 Botafogo-SP 15 11 4 3 4 12 12 0 11 Ituano 14 11 4 2 5 9 12 -3 12 CRB 14 11 3 5 3 10 11 -1 13 Brusque 13 11 3 4 4 8 10 -2 14 América-MG 13 11 4 1 6 10 14 -4 15 Santos 12 11 3 3 5 10 12 -2 16 Chapecoense 11 11 2 5 4 9 13 -4 17 Ponte Preta 9 11 2 3 6 7 13 -6 18 Amazonas 8 11 2 2 7 6 15 -9 19 Athletic 6 11 2 0 9 8 19 -11 20 Paysandu 4 11 0 4 7 5 14 -9

Atualizado em 13 de junho de 2025