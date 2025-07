Onde vai passar o jogo do Vasco hoje x Grêmio no Brasileirão (19/7)

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje x Grêmio no Brasileirão (19/7)

Ainda neste sábado pelo Brasileirão, o Vasco recebe o Grêmio em São Januário nna 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 17h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo. O Cruz Maltino é o 15º colocado com 16 pontos. Já o Tricolor gaúcho aparece em décimo segundo lugar com 13 pontos.

Como assistir jogo do Vasco e Grêmio hoje ao vivo

A Prime Vídeo vai transmitir o jogo do Vasco e Grêmio no Brasileirão às 17h30, horário de Brasília. A TV Globo não exibirá o duelo. O serviço de streaming da Amazon oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime.

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Como está a classificação do Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro entra na décima quinta rodada neste sábado, com clássicos e disputas e diversas partes da tabela. Veja como estão os times:

1 Cruzeiro – 30 pontos

2 Flamengo – 27 pontos

3 Red Bull Bragantino – 27 pontos

4 Bahia – 24 pontos

5 Palmeiras – 23 pontos

6 Botafogo – 22 pontos

7 Fluminense – 20 pontos

8 Atlético-MG – 20 pontos

9 Corinthians – 19 pontos

10 Ceará – 18 pontos

11 Mirassol – 18 pontos

12 Grêmio – 16 pontos

13 Santos – 14 pontos

14 Internacional – 14 pontos

15 Vasco da Gama – 13 pontos

16 São Paulo – 13 pontos

17 Vitória – 12 pontos

18 Juventude – 11 pontos

19 Fortaleza – 10 pontos

20 Sport Recife – 3 pontos