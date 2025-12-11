Futebol

Onde vai passar o jogo do Vasco x Fluminense e escalação hoje ao vivo

Jogo acontece no Maracanã

Escrito por Anny Malagolini
Em qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje Foto: Getty Images

Nesta quinta-feira, 11 de dezembro, Vasco e Fluminense entram em campo pela ida da Copa do Brasil. O jogo é decisivo e quem ganhar a semifinal vai enfrentar o Corinthians ou São Paulo na final. Veja como assistir a partida que começa às 20h (de Brasília).

Em qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje?

Com transmissão todo o país, o jogo do Vasco e Fluminense será transmitido pelo Sportv Premiere ao vivo nesta quinta-feira.

PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

GLOBOPLAY: o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais SporTV e Premiere, através da sua plataforma ao vivo. Basta sintonizar com a conta de assinante e acompanhar ao vivo as imagens.

Escalação

ernando Diniz terá praticamente todo o time titular do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil, mas não contará com Lucas Piton. O lateral sofreu lesão na penúltima rodada do Brasileirão e está fora da fase decisiva. Puma Rodríguez deve assumir a esquerda.

A equipe deve entrar em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Estão fora Lucas Piton, com lesão no joelho; Garré, em fase de transição; Jair, também com lesão no joelho; e Adson, que se recupera de fratura na tíbia. Piton aparece como pendurado.

Do outro lado, o Fluminense de Zubeldía não terá Canobbio, suspenso. A ausência deve mudar o ataque, e a tendência é que Soteldo inicie o clássico. A provável formação do time tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.

