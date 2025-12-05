Onde vai passar o sorteio da Copa do Mundo hoje na internet ao vivo

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 acontecerá nesta sexta-feira, 5 de dezembro, no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, D.C., às 14h (horário de Brasília). Sem dúvida, este será um dos momentos mais importantes na preparação para o tão aguardado torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, com início em 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e término em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York.

O que é o Sorteio da Copa do Mundo?

O sorteio de sexta-feira é o primeiro de uma Copa do Mundo com 48 equipes , após o torneio ter sido expandido de uma versão com 32 times, e definirá o caminho para a final para todas as seleções envolvidas. Vale ressaltar que, embora 42 nações já tenham garantido vaga para o próximo verão, outras seis ainda estão disputando as repescagens da UEFA e as repescagens intercontinentais, mas os países que vencerem já saberão seu caminho. Essas repescagens acontecerão em março de 2026. Vamos agora conferir tudo o que você precisa saber antes do sorteio de sexta-feira:

O sorteio da Copa do Mundo FIFA de 2026 finalmente revelará os caminhos da fase de grupos para as 42 equipes já classificadas, incluindo os três países-sede (Canadá, México e Estados Unidos) e os seis candidatos às vagas finais nas repescagens interconfederadas e europeias, marcadas para o final de março de 2026.

Como assistir ao sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2026

O sorteio oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026 poderá ser assistido em canais de TV e online em todo o mundo. No Brasil, a torcida pode acompanhar a transmissão pela TV Globo, SBT Sportv, CazéTV, Ge tv e FIFA+.

Os Estados Unidos, Canadá e México terão diversas opções de transmissão, como FOX, Peacock, Telemundo, RDS, TSN1 e TUDN.

A TV Globo continua sendo a principal opção para quem quer acompanhar grandes eventos esportivos na TV aberta no Brasil. Basta sintonizar o canal pela antena comum ou pela TV por assinatura. Fora de casa, o público também consegue assistir à programação ao vivo pelo Globoplay, desde que o serviço esteja disponível na sua região e o cadastro esteja feito corretamente.

continua sendo a principal opção para quem quer acompanhar grandes eventos esportivos na TV aberta no Brasil. Basta sintonizar o canal pela antena comum ou pela TV por assinatura. Fora de casa, o público também consegue assistir à programação ao vivo pelo Globoplay, desde que o serviço esteja disponível na sua região e o cadastro esteja feito corretamente. O SporTV segue como referência entre os canais esportivos da TV paga. Ele está presente em diversos pacotes de operadoras, com jogos ao vivo de várias competições, especialmente nacionais. Quem prefere acompanhar pelo celular, notebook ou smart TV pode assistir ao SporTV pelo Globoplay — mas apenas para quem assina o plano que inclui os canais ao vivo.

segue como referência entre os canais esportivos da TV paga. Ele está presente em diversos pacotes de operadoras, com jogos ao vivo de várias competições, especialmente nacionais. Quem prefere acompanhar pelo celular, notebook ou smart TV pode assistir ao SporTV pelo Globoplay — mas apenas para quem assina o plano que inclui os canais ao vivo. O SBT permanece como uma alternativa gratuita na TV aberta para acompanhar campeonatos específicos e transmissões selecionadas. A disponibilidade varia conforme os direitos adquiridos para cada temporada esportiva. Para quem quer simplesmente ligar a TV e assistir, sem depender de assinatura, é uma das opções mais acessíveis.

permanece como uma alternativa gratuita na TV aberta para acompanhar campeonatos específicos e transmissões selecionadas. A disponibilidade varia conforme os direitos adquiridos para cada temporada esportiva. Para quem quer simplesmente ligar a TV e assistir, sem depender de assinatura, é uma das opções mais acessíveis. A CazéTV se consolidou como um dos maiores canais de esportes na internet. As transmissões são gratuitas e acontecem principalmente pelo YouTube, o que facilita o acesso pelo celular, computador ou smart TV. A plataforma garantiu direitos importantes, como a transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 de maneira digital no Brasil, reforçando seu papel de protagonista no streaming esportivo.

se consolidou como um dos maiores canais de esportes na internet. As transmissões são gratuitas e acontecem principalmente pelo YouTube, o que facilita o acesso pelo celular, computador ou smart TV. A plataforma garantiu direitos importantes, como a transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 de maneira digital no Brasil, reforçando seu papel de protagonista no streaming esportivo. A GE TV é o braço digital esportivo recém-criado pelo Grupo Globo, pensado para disputar espaço com os canais de streaming gratuitos que cresceram nos últimos anos. A emissora já definiu algumas competições que devem entrar na grade, mas o papel da GE TV em grandes eventos, especialmente a Copa do Mundo, ainda não está totalmente claro — o que deixa o público na expectativa para os próximos anúncios.

é o braço digital esportivo recém-criado pelo Grupo Globo, pensado para disputar espaço com os canais de streaming gratuitos que cresceram nos últimos anos. A emissora já definiu algumas competições que devem entrar na grade, mas o papel da GE TV em grandes eventos, especialmente a Copa do Mundo, ainda não está totalmente claro — o que deixa o público na expectativa para os próximos anúncios. O FIFA+ é a plataforma oficial da FIFA e costuma ser utilizado para transmissões ao vivo de torneios internacionais, especialmente quando envolvem seleções. É uma opção legal, acessível e voltada para quem quer acompanhar competições diretamente da entidade que organiza o futebol mundial. Vale sempre conferir a programação perto das competições para ver quais jogos estarão disponíveis de graça.

Como funciona o sorteio?

Canadá, México e Estados Unidos, como países anfitriões, serão designados para as posições A1 para o México (bola verde), B1 para o Canadá (bola vermelha) e D1 para os EUA (bola azul), conforme já estabelecido na tabela de jogos divulgada em 2024. As nove seleções restantes, melhor ranqueadas no pote 1, serão identificadas por nove bolas da mesma cor e automaticamente alocadas à primeira posição do grupo em que forem sorteadas.

Para garantir o equilíbrio competitivo, foram estabelecidos dois caminhos distintos para as semifinais no desenvolvimento da tabela de jogos. A fim de garantir uma distribuição equilibrada das equipes, as quatro seleções mais bem classificadas no Ranking Masculino da FIFA, quando sorteadas, terão as seguintes restrições: a seleção mais bem classificada (Espanha) e a segunda mais bem classificada (Argentina) serão sorteadas aleatoriamente para caminhos opostos, e o mesmo princípio se aplicará à terceira (França) e à quarta (Inglaterra) mais bem classificadas. Isso garantirá que, caso vençam seus grupos, as duas seleções mais bem classificadas não se enfrentem antes da final.

Nenhum grupo terá mais de uma equipe da mesma federação, exceto a UEFA, que é obrigada a ter dois grupos com duas equipes da UEFA, devido ao fato de 16 equipes participarem do torneio. Há também o desafio dos playoffs interconfederações, que só serão realizados após o sorteio. Para as equipes participantes dos playoffs, as restrições de confederação serão aplicadas a todas as equipes envolvidas, o que impediria os países anfitriões de enfrentarem uma equipe que participa dos playoffs da FIFA, devido à participação de Jamaica e Suriname como equipes da Concacaf.

Potes da Copa do Mundo

Os quatro potes também incluem as seis equipes que ainda serão definidas, e todas elas acabarão no quarto pote do sorteio, com equipes como Itália, Polônia e Suécia potencialmente caindo no último pote. Os potes oficiais são os seguintes: