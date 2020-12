Aston Villa x Burnley: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Aston Villa recebe o Burnley nesta quinta-feira (17), às 15h, pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês, no Villa Park. Uma vitória para os anfitriões hoje pode significar um salto para a parte de cima da tabela, com vinte e um pontos. Enquanto isso, os visitantes buscam sair da zona de rebaixamento.

A partida entre Aston Villa x Burnley possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Em 11º lugar, com dezoito pontos, o Aston Villa quer a vitória neste confronto para chegar até a 7ª colocação, marcando vinte e um pontos, desbancando o West Ham, atual dono da posição, no valor de saldo de gols. Ao todo, venceu seis jogos e perdeu quatro, mas possui dois jogos a menos.

Por outro lado, o Burnley quer o resultado para escapar da zona de rebaixamento, já que está em 18º, com nove. Assim, com um jogo a menos, tem duas vitórias, três empates e seis derrotas.

Kortney Hause, Tom Heaton, Guilbert e Ross Barkley estão todos disponíveis para a equipe anfitriã. Mas Trezeguet, por outro lado, segue machucado.

Ademais, Douglas Luiz e Matthew Cash estão indisponíveis, já que cumprem suspensão.

Gudmundsson deve retornar ao plantel de convocados para hoje. Entretanto, Jack Cork, Stephens e Bardsley são dúvidas, segundo o portal Sky Sports.

THE PRESS | "Some teams might be looking at it and could do with fans in, some might not, some players thrive without fans in because of the softening of the immediate demand and pressures" – SD

WATCH ⬇️

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 15, 2020