Onde assistir jogo do Liverpool x Leeds ao vivo e horário hoje (29/10/22)

As equipes de Liverpool e Leeds se enfrentam neste sábado, com transmissão ao vivo

O Liverpool tem compromisso marcado no Campeonato Inglês diante do Leeds, neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília). O jogo do Liverpool hoje é válido pela décima quarta rodada no Estádio Anfield. Confira onde assistir ao confronto neste sábado ao vivo por todo o Brasil.

Onde vai passar o jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool hoje tem transmissão do Star +, às 15h45 (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Onde assistir: Star +

Informações de Liverpool e Leeds

O Liverpool vem de vitória em cima do Ajax na última quarta-feira, pela quinta rodada da Champions. Já classificado para as oitavas, o elenco inglês agora mira em melhorar o seu desempenho na Premier League. Em oitavo lugar com 16 pontos contabiliza quatro vitórias, quatro empates e três derrotas em 11 jogos. Se vencer pula apenas uma posição.

Do outro lado, o Leeds é o primeiro na zona de rebaixamento, em 18º lugar com apenas nove pontos. O elenco venceu apenas duas partidas, perdeu seis e empatou três. Se vencer neste sábado consegue escapar da degola, mas terá que torcer por tropeços dos rivais na rodada.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Fabinho, Thiago, Fabio Carvalho; Roberto Firmino, Salah e Nuñez.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Struijk; Greenwood, Roca, Harrison, Aaronson; Sinisterra e Rodrigo.

Quais são os jogos da rodada na Premier League

Dez jogos válidos pela décima quarta rodada serão disputados neste fim de semana, entre sábado e domingo, no Campeonato Inglês.Confira todos os jogos de hoje e onde assistir ao vivo cada um deles.

Sábado (29/10):

08h30 - Leicester x Manchester City (ESPN e Star +)

11h - Newcastle x Aston Villa (Star +)

11h - Bournemouth x Tottenham (Star +)

11h - Brighton x Chelsea (ESPN 4 e Star +)

11h - Crystal Palace x Southampton (Star +)

11h - Brentford x Wolves (Star +)

13h - Fulham x Everton (ESPN 3 e Star +)

15h45 - Liverpool x Leeds (Star +)

Domingo (30/10):

11h - Arsenal x Nottingham Forest (ESPN e Star +)

13h15 - Manchester United x West Ham (ESPN e Star +)

