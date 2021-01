Liverpool x Manchester United: onde assistir ao clássico inglês (17/01)

Liverpool e Manchester United protagonizam neste domingo (17), às 13h30, o clássico chamado de North West Derby, um dos maiores do futebol inglês, no Anfield, pela décima nona rodada do Campeonato Inglês. Além da grande rivalidade, a liderança também está em jogo. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Liverpool x Manchester United: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, às 13h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O Liverpool aparece em terceiro lugar na classificação, com trinta e três pontos. Recentemente, viu o United tomar a ponta da tabela e agora o Leicester com a vice-liderança. Então, com o objetivo de recuperar o topo do Campeonato Inglês seja como for, precisa vencer este confronto e, assim, terminar a rodada em primeiro lugar novamente. Ademais, enfrenta o RB Leipzig na Champions.

Todavia, o United consagrou-se campeão no meio da semana, em partida contra o Burnley. Agora, se quiser manter-se na posição mais alta da classificação, tem que ganhar do rival e continuar acumulando pontos daqui pra frente. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Possíveis escalações de Liverpool x Manchester United

Klopp possui importantes baixas no elenco principal. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que Matip será avaliado antes da partida. Enquanto isso, Keita, Van Djik, Joe Gomez, Diogo Jota e Tsimikas continuam indisponíveis.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Thiago, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Por outro lado, o treinador Ole Gunnar Solskjaer, o atacante Martial, que saiu machucado no último confronto do Campeonato Inglês, não foi descartado dos convocados. Mas Phil Jones e Brandon Williams definitivamente estão fora, confirmou Ole.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay, Fred; Martial, Rashford, Fernandes; Cavani.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima nona rodada da Premier League. Ademais, confira os jogos de hoje.