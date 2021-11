Liverpool x Southampton: onde assistir e escalações hoje – 27/11

Buscando a liderança, as equipes de Liverpool e Southampton se enfrentam neste sábado, 27/11, a partir das 12h (horário de Brasília), pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês no Estádio Anfield ao vivo. Dessa maneira confira onde assistir o jogo do Liverpool hoje.

Onde assistir Liverpool x Southampton: O confronto entre Liverpool e Southampton hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois da sapatada contra o Arsenal e a vitória contra o Porto na Liga dos Campeões durante a semana, o Liverpool entra em campo neste sábado buscando o topo do Campeonato Inglês. Em terceiro lugar com 25 pontos, o elenco de Klopp pode diminuir a diferença com o líder, mas precisa contar também com tropeços dos rivais.

Enquanto isso, o Southampton aparece em décima terceira posição com 14 pontos. Até o momento, os visitantes ganharam três jogos, empataram outros cinco e perderam quatro, ou seja, para alcançar a parte de cima e quem sabe brigar por uma vaga em competições, precisam melhorar o desempenho e ganhar os próximos confrontos.

Escalações de Liverpool x Southampton:

Jürgen Klopp, técnico dos Reds, não tem disponível no plantel de jogadores Joe Gomez, Curtis Jones, Roberto Firmino e Naby Keita continuam fora.

Do outro lado, os Saint não podem contar com Stuart Armstrong e Jack Stephens, ainda em trabalho de recuperação, enquanto Nathan Redmond e Moussa Djenepo estão disponíveis.

LIVERPOOL: Alisson; Robertson, Van Djik, Matip, Alexander-Arnold; Fabinho, Henderson, Chamberlain; Diogo Jota, Mané, Salah

SOUTHAMPTON: McCarthy; Livramento, Salisu, Bednarek, Walker-Peters; Ward-Prowse, Redmond, Romeu, Elyounoussi; Armstrong, Adams

