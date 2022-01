Onde assistir Arsenal x Manchester City hoje ao vivo na TV – 01/01

Equipe do Manchester tem a oportunidade de garantir maior vantagem na liderança do Campeonato Inglês

Abrindo a vigésima primeira rodada do Campeonato Inglês, o confronto entre Arsenal e Manchester City acontece neste sábado, 01/01, a partir das 09h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium. Com transmissão ao vivo de Arsenal x Manchester City, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir Arsenal x Manchester City hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de um início de temporada complicado, o Arsenal conseguiu se recuperar e vem com todo o gás necessário ocupando a quarta posição do Campeonato Inglês com 35 pontos, isto é, venceu onze jogos, empatou dois e perdeu outros seis. Se vencer o jogo deste sábado, ainda não entra nas primeiras posições, mas se mantém no seu lugar.

Enquanto isso, o Manchester City segue em primeiro lugar com 50 pontos, isto é, se vencer o clássico inglês de hoje consegue aumentar a vantagem que possui na liderança e, com isso, se distanciar ainda mais dos adversários na parte de cima da tabela. Por fim, contabiliza dezesseis vitórias, dois empates e dois jogos perdidos.

Escalações do jogo do Arsenal x Manchester City:

Kolasinac é o único desfalque para o técnico Arteta.

Já Pep Guardiola não tem novos desfalques em seu time, já que Fernan Torres transferiu-se para o Barcelona e era o único em falta.

Arsenal: Ramsdale; Tierney, Gabriel Magalhães, Holding, White; Xhaka, Rowe, Partey, Saka; Odegaard, Lacazette

Manchester City: Ederson; Días, Walker, Laporte, Zinchenko; Gundongan, Fernandinho, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling

Leia também:

Ano Novo dos famosos: como os jogadores passaram a virada de 2022