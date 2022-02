Onde assistir jogo do Arsenal x Brentford hoje, horário e escalações 19/02

O Arsenal entra em campo neste sábado, 19/02, contra o Brentford pela 26ª rodada do Campeonato Inglês com a bola rolando às 12h (Horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Confira a seguir onde assistir o jogo do Arsenal hoje, escalações e que horas vai ser.

Onde assistir jogo da Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal e Brentford hoje vai ter transmissão do canal ESPN 2 e streaming Star +, a partir das 12h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Escalação do Arsenal x Brentford

Arsenal: Vindo de um empate e uma derrota nas últimas rodadas, o Arsenal aparece em sexto lugar com 39 pontos. O elenco contabiliza doze vitórias, três empates e sete derrotas e, por isso, entra em campo neste sábado buscando mais um resultado em seu favor para conseguir subir na classificação rumo ao G-4.

Brentford: Do outro lado, se mantém em décimo quarto lugar com 24 pontos no total. Com seis vitórias, seis empates e treze derrotas, o grupo precisa do triunfo neste sábado para continuar se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento e, só então, sentir-se confiante para permanecer na elite.

Gabriel Martinelli é o único desfalque do Arsenal.

Do outro lado, o Brentford não tem novos desfalques.

Arsenal: Ramsdale; Gabriel Magalhães, Tierney, Tomiyasu, White; Xhaka, Partey, Odegaard, Saka; Rowe, Lacazette

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock; Dasilva, Canós, Jensen, Norgaard, Henry; Mbeumo, Toney

Confira os melhores momentos do último jogo entre Arsenal x Brentford.

Confira todos os jogos da rodada no Campeonato Inglês

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada do Campeonato Inglês. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sábado (19/02):

West Ham x Newcastle – 09h30

Arsenal x Brentford – 12h

Liverpool x Norwich – 12h

Brighton x Burnley – 12h

Southampton x Everton – 12h

Aston Villa x Watford – 12h

Crystal Palace x Chelsea – 12h

Manchester City x Tottenham – 14h30

Domingo (20/02):

Leeds x Manchester United – 11h

Wolves x Leicester – 13h30

Palpites do jogo do Arsenal x Brentford

Mesmo ocupando uma posição melhor na tabela e com uma campanha superior ao seu adversário, o time do Arsenal, comandado por Arteta, não tem o favoritismo ao seu lado no jogo de hoje.

Isso porque o Brentford realizou grandes partidas na temporada do Campeonato Inglês até aqui, enquanto o Arsenal também se manteve instável nos gramados por muitas vezes.

Leia também:

