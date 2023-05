Onde assistir jogo do Manchester City hoje na Premier League - 03/05

O Manchester City recebe o West Ham nesta quarta-feira, 03 de abril, às 16h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, em partida atrasada da 28ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo do Manchester City hoje tem transmissão ao vivo.

Com a vitória do Arsenal ontem, o City vai brigar para assumir novamente a liderança da Premier League. O West Ham entra em campo com o objetivo de pontuar e se afastar do rebaixamento.

Quem vai transmitir jogo do Manchester City hoje

A partida entre West Ham e Manchester City hoje será transmitida com exclusividade no canal ESPN e no serviço de streaming Star Plus ao vivo. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo.

Nesta quarta-feira, só quem é cliente das operadoras de TV por assinatura pode assistir ao embate do Campeonato Inglês. A ESPN só está disponível como canal pago.

Quem não tem a TV paga pode optar pelo Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Acesse o site (www.starplus.com), escolha o melhor plano ao seu bolso e acompanhe pelo computador ou dispositivo móvel de sua preferência com acesso à internet.

Como está a disputa pelo título inglês?

Faltando apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Inglês, Arsenal e Manchester City disputam ponto a ponto o título da temporada. Após vencer o Chelsea ontem, os Gunners retomaram a liderança com 78 pontos, dois de vantagem.

O City ocupa a segunda posição, mas se vencer o West Ham hoje assume novamente a primeira posição. O time de Manchester tem um jogo a menos, o que pode influenciar a reta final da temporada em busca da taça.

Se quiser ser campeão, o Arsenal terá que vencer todos os próximos jogos enquanto torce pelo City tropeçar. Do lado de Guardiola, o City vai brigar por 12 pontos até a última rodada.

Escalações de Manchester City x West Ham

Os três pontos são importantes para ambos os lados nesta quarta-feira. Mesmo assim, o técnico Guardiola, do Manchester City, deve optar por misturar reservas com titulares já que não tem Aké e De Bruyne, e também disputará no fim de semana.

Já o West Ham não poderá contar com Zouma e Scamacca.

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Walker; Stones, Rodri, Mahrez, Jack Grealish; Álvarez, Gundogan e Haaland.

West Ham: Fabianski; Coufal, Ogbonna, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Lucas Paquetá; Bowen, Benrahma e Michail Antonio.

Quando é o jogo da Champions?

O Manchester City vai jogar a primeira semifinal da Liga dos Campeões na terça-feira, 09 de maio, contra o Real Madrid às 16h, horário de Brasília. O embate vai acontecer no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Os dois se classificaram para a semifinal após vencerem os oponentes nas quartas de final. O City ganhou do Bayern de Munique enquanto o Real superou o Chelsea.

A partida de volta será jogada em 17 de maio, quarta-feira, no mesmo horário, na Inglaterra.

