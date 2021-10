Onde assistir o jogo do Brighton x Manchester City hoje ao vivo (23/10)

Buscando a liderança, o Manchester City enfrenta o Brighton neste sábado, 23/10, a partir das 13h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês no Falmer Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje.

Onde assistir o jogo do Brighton x Manchester City hoje? O confronto entre Brighton e Manchester City terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium, cidade de Brighton, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Brighton x Manchester City

Pep Guardiola não poderá contar com Ferran Torres, lesionado. Já o time do Brighton não terá Steve Alzate e Danny Welbeck.

Brighton : Robert Sanchez; Burn, Dunk, Duffy; Veltman, Lallana, Grob, Moder, Cucurella; Maupay, Trossard

: Robert Sanchez; Burn, Dunk, Duffy; Veltman, Lallana, Grob, Moder, Cucurella; Maupay, Trossard Manchester City: Ederson; Rúben Dias, Cancelo, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Foden, Jack Grealish

Principais informações sobre o jogo de hoje

Apresentando um desempenho fenomenal, o Brighton está em 4ª posição com 15 pontos, ou seja, venceu quatro jogos, empatou três e predeu somente um na temporada. Dessa maneira, os anfitriões esperam contar com o apoio da torcida em casa para conquistar os três pontos para diminuir a diferença com o líder.

Enquanto isso, o Manchester City vem em terceiro lugar com 17 pontos, podendo alcançar a liderança neste sábado se ganhar o seu jogo. Porém, o Chelsea, atual dono da liderança, também joga hoje e, por isso, o desafio do time de Guardiola torna-se complicado cada vez mais.

