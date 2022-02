Onde vai passar o jogo do Crystal Palace x Chelsea hoje e horário 19/02

Na parte de cima do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Crystal Palace neste sábado, 19/02, pela 26ª rodada com a bola rolando às 12h (Horário de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo. Confira a seguir onde vai passar o jogo do Chelsea hoje e escalações.

Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje

O jogo do Crystal Palace e Chelsea hoje vai ter transmissão do streaming Star +, a partir das 12h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Escalação do Crystal Palace x Chelsea

Crystal Palace: O time do Crystal Palace não faz uma boa temporada até o momento. Em décimo terceiro lugar com 26 pontos, não vende uma partida em mais de cinco rodadas. Por isso, contando com a força de sua torcida neste sábado, espera retomar o bom desempenho e, dessa maneira, se afastar do rebaixamento.

Chelsea: Enquanto isso, depois de ser campeão do Mundial de Clubes, o Chelsea tem pela frente um grande adversário para brigar. Em terceiro lugar com 47 pontos, os Blues precisam da vitória se quiserem se manterem vivos na busca pela liderança.

Por ter o desafio da Champions na próxima semana, é provável que Tuchel coloque jogadores reservas hoje. Mason Mount, Reece James e Ben Chilwell seguem fora.

Do outro lado, Ferguson é desfalque por lesão.

Crystal Palace: Butland; Mitchell, Guehi, Andersen, Ward; Hughes, Schupp, Kouyaté; Zaha, Edouard, Ayew

Chelsea: Arrizabalaga; Chaloubah, Rudiger, Christensen; Jorginho, Kovacic, Azpilicueta, Alonso; Hudson-Odoi, Havertz, Lukaku

Confira os melhores momentos do último jogo entre Crystal Palace x Chelsea.

Confira todos os jogos da rodada no Campeonato Inglês

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada do Campeonato Inglês. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sábado (19/02):

West Ham x Newcastle – 09h30

Arsenal x Brentford – 12h

Liverpool x Norwich – 12h

Brighton x Burnley – 12h

Southampton x Everton – 12h

Aston Villa x Watford – 12h

Crystal Palace x Chelsea – 12h

Manchester City x Tottenham – 14h30

Domingo (20/02):

Leeds x Manchester United – 11h

Wolves x Leicester – 13h30

Palpites de Crystal Palace x Chelsea

Na teoria, o time do Chelsea é o favorito para levar os três pontos no confronto deste sábado.

No entanto, como o time tem o duelo na Champions na semana que vem, é provável que Tuchel, técnico dos Blues, escolha poupar alguns jogadores importantes ou até mesmo deixa-los em campo por menos tempo. Isso significa que o Crystal pode ter grandes chances de levar a vitória. Por isso, o jogo deve ser equilibrado.

Mesmo assim, o confronto promete grandes emoções.

