Onde vai passar West Ham x Arsenal ao vivo e horário hoje - 16/04/23

Falta pouco para o Arsenal comemorar a conquista do título inglês na temporada. Neste domingo (16), o elenco visita o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, às 10h (Horário de Brasília), em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Enquanto os Gunners ocupam a primeira posição, os Hammers precisam dos três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento, em 15º lugar com três pontos a mais que o primeiro colocado na degola.

Assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal e West Ham hoje será transmitido na ESPN e Star Plus ao vivo neste domingo. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo da Premier League.

O torcedor pode acompanhar o clássico londrino na TV paga em qualquer lugar do Brasil. É preciso ter o canal ESPN em sua programação na operadora por assinatura. Caso não tenha, entre em contato com o operador.

Quem não tem a TV fechada em casa pode optar pelo Star Plus, serviço de streaming. A plataforma está disponível para quem é assinante tanto no site (www.starplus.com) como nos aplicativos em dispositivos móveis.

Quantos títulos do Campeonato Inglês o Arsenal tem?

O Arsenal tem 13 títulos do Campeonato Inglês na história do futebol. Na lista de maiores campeões, é o terceiro colocado, atrás do Manchester United e do Liverpool.

A primeira conquista dos Gunners foi em 1930/31, enquanto o último troféu foi levantado em 2003/04. São dezoito anos sem vencer a Premier League.

O time venceu nos anos de 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02 e finalmente em 2003/04.

Confira a lista completa AQUI.

Escalações de West Ham x Arsenal

Os anfitriões não vão contar com Scamacca, lesionado.

Arteta, treinador do Arsenal, continua sem Tomiyasu e Elneny.

West Ham: Fabianski; Aguerd, Emerson, Zouma, Kehrer; Rice, Soucek, Bowen; Lucas Paquetá, Benrahma e Michail Antonio.

Arsenal: Ramdale; White, Holding, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Quantas rodadas faltam para acabar a Premier League?

Já foram 30, então agora só faltam oito rodadas para acabar o Campeonato Inglês na temporada. O Arsenal lidera com seis pontos de vantagem, enquanto o Manchester City ainda sonha com o título.

O Campeonato Inglês é jogado em pontos corridos por 38 rodadas, divididas em dois turnos. São vinte clubes das mais diferentes regiões da Inglaterra. O primeiro colorado será declarado o campeão, enquanto vagas na Champins League e Liga Europa são distribuídas.

Os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Leia também: Próxima corrida da F1 será no GP do Azerbaijão