Premier League: assistir online Tottenham e Manchester United hoje, dia 27

Saiba onde assistir o clássico inglês hoje. Foto: Reprodução Marisa by Pexels

Partida do Campeonato Inglês tem transmissão ao vivo no serviço de streaming

Tottenham e Manchester United entram em campo nesta quinta-feira, 27 de abril, no New Tottenham Hotspur Stadium, às 16h15 (Horário de Brasília). O clássico inglês é válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês e tem transmissão ao vivo na internet.

Seis pontos separam os dois clubes na classificação. Os Spurs ocupam a sétima posição com 53 enquanto o United permanece em quarto lugar com 59.

Como assistir Tottenham e Manchester United online hoje

O jogo do Tottenham e Manchester United hoje terá transmissão do serviço de streaming Star Plus ao vivo nesta quinta-feira. O duelo não será exibido em nenhum canal de televisão.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) por três opções de pacotes diferentes. O mais barato sai por R$ 32,90 por mês. Para se tornar cliente clique em "assine agora" e preencha com todos os seus dados no campo obrigatório.

Dá para assistir o Star Plus no computador ou aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

Horário : 16h15 (horário de Brasília)

: 16h15 (horário de Brasília) Local : New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra

: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra Onde assistir: Star +

Como chegam as equipes?

O Tottenham vem de derrota para o Newcastle no fim de semana, contabilizando duas rodadas sem vencer. Em sétimo lugar com 53 pontos, os Spurs buscam a vitória nesta quinta-feira para entrar na zona de classificação e, quem sabe, carimbar o passaporte para a Champions.

Do outro lado, o Manchester United ganhou do Brighton na semifinal da Copa da Inglaterra no fim de semana para se tornar finalista na competição. O time vai protagonizar o clássico contra o City na final. Na Premier League está em quarto lugar com 59 pontos.

Quem é família Glazer? conheça os donos do Manchester United

Escalações de Tottenham x Manchester United

O duelo desta quinta-feira é muito importante para os dois times porque brigam na parte de cima da tabela de classificação. O Tottenham não terá Bissouma e Bentacur, enquanto Erik ten Hag continua sem Varane, Martinez, van de Beek, Garnacho, Tom Heaton e McTominay.

Para a partida, confira as possíveis escalações do clássico inglês.

Tottenham: Forster; Lenglet, Dier, Romero, Davies; Porro, Hojberg, Skipp; Richarlison, Danjuma e Harry Kane.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Luke Shaw, Dalot; Casemiro, Eriksen, Sabitzer; Antony, Rashford e Weghorst.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester United (@manchesterunited)

Quantas rodadas faltam para acabar a Premier League?

Já foram 32 rodadas, então agora só faltam seis rodadas para acabar o Campeonato Inglês. Arsenal e Manchester City disputam a liderança, com dois pontos entre o líder e o vice respectivamente.

O Campeonato Inglês é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos. São dois turnos, onde cada um tem 19 rodadas. O primeiro colocado será declarado o campeão inglês, enquanto vagas para a Champions, Liga Europa e Conference Leagua serão distribuídas.

Os três últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol inglês.

